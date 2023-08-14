Son dakika: Beşiktaş, Alex Oxlade-Chamberlain transferini açıkladı! İşte maliyeti

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Beşiktaş, geçtiğimiz hafta transfer görüşmelerini gerçekleştirmek üzere İstanbul'a davet ettiği Alex Oxlade Chamberlain ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Chamberlain, siyah-beyazlı ekipten yıllık 2.5 milyon Euro kazanacak. Ayrıca oyuncuya 1.5 milyon Euro da imza parası ödenecek.

Beşiktaş'tan Kamuyu Aydınlatma Platformu’na gönderilen açıklama şöyle:

“Profesyonel Futbolcu Alexander Mark David Oxlade-Chamberlain'in transferi konusunda Oyuncu ile 12 Ağustos 2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, 2025-2026 sezonu sonuna kadar üç yıllık sözleşme imzalanmıştır. Oyuncuya net 1.500.000 Avro imza parası ve her bir futbol sezonu için net 2.500.000 Avro garanti ücret verilecektir. Ek olarak müsabakalarda yer aldığı süreye göre maç başına azami net 10.000 Avro maç başı ücreti ödenecektir.”

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