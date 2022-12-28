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Beşiktaş'ta Şenol Güneş 4 futbolcuyu kulübeye gönderecek

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#Beşiktaş#Şenol Güneş#Süper Lig
Beşiktaşta Şenol Güneş 4 futbolcuyu kulübeye gönderecek
İsmail ER
Oluşturulma Tarihi: Aralık 28, 2022 07:00

Beşiktaş Teknik Direktörü, Gaziantep maçının 11’inden 4 oyuncuyu kulübeye gönderecek. 2 puan kaybedilen Gaziantep deplasmanında performanslarını beğenmediği oyuncuları yarın kulübede oturtacak olan Şenol Güneş; bu isimlerin yerine, Masuaku, Salih, Redmond ve bugünkü antrenmanda deneyeceği Josef’i oynatmayı planlıyor.

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Gaziantep deplasmanından 1 puanla dönen Beşiktaş’ta teknik direktör Şenol Güneş, yarın oynanacak Adana Demirspor maçının ilk 11’inde önemli değişiklikler yapacak.

Tecrübeli çalıştırıcının, Gaziantep karşısında vasat oynayan Atiba Hutchinson, Necip Uysal, Kevin N’Koudou ve Umut Meraş’ı yedek kulübesinde oturtması bekleniyor.

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Bu oyuncuların yerlerine, ikinci yarısında oynadıkları Gaziantep maçında başarılı performans gösteren Arthur Masuaku, Salih Uçan ve Nathan Redmond’un ilk 11’de çıkmalarına kesin gözüyle bakılıyor. Sakatlığını atlatan ancak fiziksel olarak takımın gerisinde olduğu için Gaziantep deplasmanında oynamayan Josef De Souza’nın oynayıp oynamayacağı ise bugün yapılacak antrenmandan sonra netleşecek.Tayfur Bingöl ile Kerem Atakan Kesgin’in forma giyme şansları da bugün belli olacak.

 

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#Beşiktaş#Şenol Güneş#Süper Lig

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