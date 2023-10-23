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Beşiktaş'ta seçim tarihi ve adaylık için karar günü

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#Beşiktaş#Ahmet Nur Çebi#Süper Lig
Beşiktaşta seçim tarihi ve adaylık için karar günü
İsmail ER
Oluşturulma Tarihi: Ekim 23, 2023 07:00

Beşiktaş yönetimi bugün iki önemli gündem maddesiyle bir araya gelecek. Çebi’nin aday olmaması durumunda koltuğa talip olması beklenen Emre Kocadağ’ın güçlü bir yönetim için kolları sıvadığı öğrenildi. Öte yandan seçimli genel kurul için 19-26 Kasım veya 26 Kasım-5 Aralık tarihleri öne çıkıyor.

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UEFA Konferans Ligi’ndeki Lugano yenilgisi sonrası olağanüstü seçimli genel kurul kararı alan Beşiktaş’ta kongrenin mayıs ayına ötelenmesi söz konusuydu. Galatasaray karşısında deplasmanda alınan 2-1’lilk yenilgi sonrası bu ihtimal ortadan kalkarken, bir an önce kongreye gtmek isteyen siyah beyazlı yönetim bugün bir araya gelerek kesin seçim tarihini belirleyecek. Bugünkü toplantının bir diğer gündem maddesi de mevcut başkan Ahmet Nur Çebi’nin durumu olacak. Çebi’nin yeniden aday olup olmayacağını bugün açıklaması bekleniyor.

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EMRE KOCADAĞ’A CAMİADAN ‘ADAY OL’ BASKISI VAR

Siyah beyazlu kulübün mevcut yönetiminden bir aday çıkacak ancak bu isim şu anda net değil. Genel kurul kararı sonrası özellikle taraftar dernekleri ve genel kurul üyelerinden ‘devam edin’ çağrısı alan Ahmet Nur Çebi çok yorulduğunu ve yıprandığını dile getirirken kararını bugün verecek. Çebi’nin aday olmaması durumunda camiadan asbaşkan Emre Kocadağ’a ‘Aday ol’ baskısı yapıldığı dile getirildi. Seçim için 19-26 Kasım tarihleri ön plana çıkarken diğer bir alternatif ise 26 Kasım-5 Aralık.

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AMARTEY’DEN KÖTÜ HABER GELDi

Beşiktaş, dün oynanan Galatasaray maçında ağrı hisseden Daniel Amartey’in uyluk arka adalesinde (biseps femoris) gerilme ve ödem tespit edildiğini açıkladı. 28 yaşındaki Ganalı yıldız sezon başında Beşiktaş’a bedelsiz olarak katılırken, çıktığı 10 maçta takımına 1 gollük de katkı sağlamıştı. Öte yandan Beşiktaş, Bodo maçı hazırlıklarına dün başladı.

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#Beşiktaş#Ahmet Nur Çebi#Süper Lig

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