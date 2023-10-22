Yusuf Yazıcı attı, Lille kazandı

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Fransa Ligue 1’in 9uncu haftasında Lille, sahasında Bresti ağırladı. Pierre Mauroy Stadyumunda oynanan karşılaşmayı Mathieu Vernice yönetti. Karşılaşmayı ev sahibi ekip Lille, 6ncı dakikada Yusuf Yazıcının attığı golle 1-0 kazandı. Lille bu galibiyetinin ardından 15 puanla 4'üncü sıraya yükselirken, aynı puandaki Brest 5'inci sıraya geriledi.

YUSUF BU SEZON İKİNCİ GOLÜNÜ ATTI

Yusuf Yazıcı, Brest’e attığı gol ile bu sezonki ikinci golünü kaydetti. 26 yaşındaki orta saha, bu sezon Lille formasıyla UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu ilk maçında Olimpija Ljubljana'ya karşı gol atmıştı