×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
Hürriyet YoutubeHürriyet InstagramHürriyet Twitter
HABERLERSpor Haberleri

Yusuf Yazıcı attı, Lille kazandı

Güncelleme Tarihi:

#Fransa Ligue 1#Lille#Yusuf Yazıcı
Yusuf Yazıcı attı, Lille kazandı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 22, 2023 19:02

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille, Yusuf Yazıcının kaydettiği golle Brest'i 1-0 mağlup etti.

Haberin Devamı

Fransa Ligue 1’in 9uncu haftasında Lille, sahasında Bresti ağırladı. Pierre Mauroy Stadyumunda oynanan karşılaşmayı Mathieu Vernice yönetti. Karşılaşmayı ev sahibi ekip Lille, 6ncı dakikada Yusuf Yazıcının attığı golle 1-0 kazandı. Lille bu galibiyetinin ardından 15 puanla 4'üncü sıraya yükselirken, aynı puandaki Brest 5'inci sıraya geriledi.

YUSUF BU SEZON İKİNCİ GOLÜNÜ ATTI

Yusuf Yazıcı, Brest’e attığı gol ile bu sezonki ikinci golünü kaydetti. 26 yaşındaki orta saha, bu sezon Lille formasıyla UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu ilk maçında Olimpija Ljubljana'ya karşı gol atmıştı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fransa Ligue 1#Lille#Yusuf Yazıcı

BAKMADAN GEÇME!