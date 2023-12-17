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Beşiktaş'ta şartlı barış! 5 oyuncu da garanti verdi

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#Beşiktaş#Hasan Arat#Futbol
Beşiktaşta şartlı barış 5 oyuncu da garanti verdi
İsmail ER
Oluşturulma Tarihi: Aralık 17, 2023 07:00

Hafta başında yönetim kurulu kararıyla süresiz kadro dışı bırakılan beş futbolcu yeniden takıma döndü. ‘Performans düşüklüğü ve uyumsuzluk’ gerekçesiyle kadro dışı bırakılan futbolcular, kendilerine yöneltilen suçlamaları kabul etmemekle birlikte, Beşiktaş’ta kalmak istediklerini belirtirken “Teknik heyet ve yönetimin beklentilerini karşılamak için vargücümüzle çalışacağız” garantisi verdiler. Siyah beyazlı yönetim de her biri milyonlarca Euro değerinde olan bu oyunculardan fayda sağlayıp değerlerinin düşmesini önlemek ve FiFA ile sorun yaşamamak adına kadro dışı kararını kaldırdı.

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Beşiktaş’ta yeni başkan Hasan Arat yönetiminin ilk büyük icraatı olan beş futbolcunun kadro dışı bırakılması olayında önemli gelişmeler yaşandı... ’Performans düşüklüğü ve uyumsuzluk’ gerekçe gösterilerek kadro dışı bırakılan Vincent Aboubakar, Valentin Rosier, Eric Bailly, Rachid Ghezzal, Jean Onana ‘şartlı’ olarak affedildi ve takıma döndü. Af konusunda ilk adım futbolculardan geldi. Menajerleri aracılığıyla kulüp yönetimine başvuran oyuncular, kendilerine yöneltilen suçlamaları kabul etmemekle birlikte, somut bir gerekçe ortaya konmadığı için FİFA kuralları gereği A takımdan koparılmalarının mümkün olmadığını bildirdi.

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KULÜBÜN MENFAATLERİNİ DÜŞÜNEREK OYUNCULARI TAKIMA DÖNMESİNE İZİN VERDİLER

Aboubakar, Rosier, Bailly, Ghezzal ve Onana ayrıca Beşiktaş’ta kalmak istediklerini belirtip, teknik direktör Rıza Çalımbay ve yönetimin beklentilerini karşılamak için vargüçleriyle çalışacaklarını ifade ettiler. Futbolcuların talebini ve tekliflerini değerlendiren yönetim, kulübün menfaatlerini göz önüne alarak kadro dışı kararını kaldırdı. Yönetim bu hamleyle her biri milyonlarca Euro değerindeki oyuncuları takıma kazandırarak değerlerinin düşmesini önlemeyi ve FİFA ile herhangi bir sorun yaşamamayı amaçlıyor. Yeniden A takımla idmanlara çıkmaya başlayan futbolcular yeterli performansa ulaşmaları durumunda forma giymeye başlayacak.

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ARAT: KADRO DIŞI KALANLAR BİZİMLE GÖRÜŞÜP GEREKEN HER ŞEYİ YAPACAKLARINI SÖYLEDİLER

Başkan Hasan Arat da dün divan kurulu toplantısında yaptığı konuşmada bu konuya değinip, “Kadro dışı kararı çok etkili olmuştur. Karara konu olan oyuncular bizimle görüşerek gerekeni yapacaklarını ifade etmişlerdir. Büyük Beşiktaş camiasının futbolcusu olmanının gerekliliklerini karşılayacaklarına inanıyorum” dedi. Ara transferde gerekli takviyelerin yapılacağını da belirten Arat, Konferans Ligi’ndeki Lugano deplasmanında çeşitli gerekçelerle oynayamayan 17 as oyuncunun yerine forma giyen gençlerin performansını büyük bir gururla izlediğini sözlerine ekledi.

 

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#Beşiktaş#Hasan Arat#Futbol

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