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Beşiktaş'ta Samet Aybaba: Altyapı ve A takımı harmanlayacağız

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#Beşiktaş#Samet Aybaba#Süper Lig
Beşiktaşta Samet Aybaba: Altyapı ve A takımı harmanlayacağız
İsmail ER
Oluşturulma Tarihi: Ocak 02, 2024 07:00

Beşiktaş Futbol Takımları Teknik Direktörü Samet Aybaba oluşturmak istedikleri yapıyı bu sözlerle ifade etti. Siyah beyazlılarda Aybaba sezonun ikinci yarısında altyapı ile A takımın harmanlanacağı güçlü bir kadro oluşturacaklarını ve teknik direktör arayışlarını da bu kritere göre sürdürdüklerini belirtti. 

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Beşiktaş Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba altyapı ile A takımın harmanlanacağı güçlü bir kadro oluşturacaklarını ve teknik direktör arayışlarını da bu kritere göre sürdürdüklerini belirtti. Taraftarların sakin olmasını isteyen Aybaba yurt dışında dört teknik adam ile görüşme halinde olduklarını ve bir ismi kısa sürede İstanbul’a getireceklerini belirtti.

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GENESiO VE R.LUCESCU iLE FiKiR ALIŞVERiŞi YAPILDI

Adaylar arasında yer alan Bruno Genesio ve Razvan Lucescu ile kulübün yapısını görüştüklerini ve sistemsel olarak düşüncelerini paylaştıklarını vurgulayan Samet Aybaba sözlerine şöyle devam etti: “Beşiktaş sezona yeni başlıyormuşçasına güçlü tempolu ve hırslı bir şekilde Kasımpaşa karşılaşmasına hazırlanmaktadır. Şu anda teknik direktörümüz Serdar Topraktepe ile oyuncularımız uyuştular. İki taraf birbirinin dilinden anlıyor. Bunu Hatayspor maçında gözlemledik. Beşiktaş taraftarları Kasımpaşa karşısında daha diri ve performansı yüksek bir takım izleyecekler.”

 

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#Beşiktaş#Samet Aybaba#Süper Lig

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