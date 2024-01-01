Süper Lig ekibi, Josef de Souza transferini duyurdu

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Süper Lig ekibi Başakşehir, Brezilyalı orta saha oyuncusu Josef de Souza'yı kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, son olarak Çin Ligi ekiplerinden Beijing Guoan'da oynayan Josef de Souza ile 1,5 yıllık anlaşma sağladı. Brezilyalı oyuncunun imza törenine Başkanımız Göksel Gümüşdağ katıldı. Josef de Souza'ya ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz." denildi.

Brezilyalı futbolcu, Süper Lig kariyerine Fenerbahçe'de başlamıştı ve 3 sezon sarı lacivertlilerin formasını giymişti.

Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Al Ahli'de top koşturan Josef, 2020-2021 sezonunda Beşiktaş'a imza attı ve yaklaşık 2.5 sezon siyah-beyazlı formayı terletti.

Josef, Türkiye kariyerinde Süper Lig, Süper Kupa ve Türkiye Kupası şampiyonlukları yaşamıştı.