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Beşiktaş'ta Salih Uçan gelişmesi! Süper Lig devine gidiyor

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#Beşiktaş#Süper Lig#Salih Uçan
Beşiktaşta Salih Uçan gelişmesi Süper Lig devine gidiyor
Oluşturulma Tarihi: Mart 22, 2024 07:56

Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, yurt içinden flaş bir hamleye hazırlanıyor. Bordo-Mavililer, Süper Lig'in dikkat çeken ismini kadroya katmak isterken Beşiktaş'ın yıldızı için de devreye girmiş durumda.

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Sezon bitmeden transferde önemli mesafe katetmeyi planlayan Trabzonspor’da, belirlenen yabancı oyuncularla ilgili ciddi bir hareketlilik söz konusu. Ancak kadrodaki yerli kalitesinin de mutlaka yükseltilmesi hedefleniyor.

Gelecek sezon yabancı kontenjanı 12’ye düşeceği için en az 5-6 yerli futbolcunun da direkt ilk 11 seviyesinde olması gerekiyor.

Fanatik'in haberine göre bu doğrultuda gündeme gelen ilk oyunculardan biri; Salih Uçan... Beşiktaş ile sezon sonu kontratı bitecek olan 30 yaşındaki orta saha oyuncusu, kulübüyle henüz anlaşabilmiş değil.

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DİĞER ADAY OĞUZ AYDIN

Radardaki isimlerden diğeri ise Oğuz Aydın... Son olarak A Milli Takım kadrosuna çağrılan Alanyaspor’un 23 yaşındaki kanat oyuncusu, bu sezon çıktığı 28 lig maçında 8 gol atıp, 4 asist yaptı. Oğuz’un Alanyaspor’la 2026’ya kadar kontratı var.

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#Beşiktaş#Süper Lig#Salih Uçan

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