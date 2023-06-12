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Beşiktaş'ta Saiss’in alternatifi Ankaragücü’nden Mujakic

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#Transfer#Beşiktaş#Mujakic
Beşiktaşta Saiss’in alternatifi Ankaragücü’nden Mujakic
İsmail ER
Oluşturulma Tarihi: Haziran 12, 2023 07:00

Beşiktaş yönetimi, takımdan ayrılmak isteyen Faslı oyuncunun yerine Boşnak stoperi düşünüyor. Bu sezon 35 maçta forma giyen Boşnak savunmacı için kulübüyle görüşmeler başladı. Uzun süredir izlenen Mujakic’in, Beşiktaş’ta 2002-04 yıllarında oynayan Zago’nun stiline benzediği belirtiliyor.

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Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş yönetimi, uyum sorunu yaşadığı gerekçesiyle İngiltere’ye dönmek istediğini bildiren Romain Saiss’in yerine oyuncu arayışını sürdürüyor. Avrupa’dan çok sayıda fubolcuyu takibe alan siyah beyazlı kulübün scout ekibinin Türkiye’den tavsiye ettiği ilk isim, Ankaragücü’nde forma giyen Nihad Mujakic oldu. Teknik direktör Şenol Güneş’in de onay verdiği 25 yaşında ve 1.89 metre boyundaki Boşnak oyuncunun transferi için çalışmaların başladığı öğrenildi.

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8 KEZ BOSNA HERSEK MiLLi TAKIMI’NDA OYNADI

Sarı lacivertli takımda bu sezon 35 resmi maçta forma giyen Boşnak stoperin tekniği ve oyun zekası ile 2002-2004 yılları arasında iki sezon oynayan Zago’yu hatırlattığı ifade edildi. Sağ ve sol stoper mevkilerinin yanı sıra sol bek olarak da oynayabiliyor. Nihad Mujakic, Bosna Hersek Milli Takımı’nda da 8 karşılaşmaya çıktı.

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500 BiN EURO’YA GELDi 

Bosna Hersek’te FK Sarajevo altyapısından yetişen Mujakic, bu kulübün A takımının yanı sıra Belçika’da KV Kortrijk, Beveren ve Hırvatistan’da Hajduk Split’te forma giydi. Ankaragücü, Boşnak oyuncuyu sezon başında 500 bin Euro’ya aldı.

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#Transfer#Beşiktaş#Mujakic

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