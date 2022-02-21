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Beşiktaş'ta Rosier ve Larin sevinci

#Beşiktaş#Sivasspor#Süper Lig
Beşiktaşta Rosier ve Larin sevinci

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 27. haftasında Demir Grup Sivasspor'a konuk olacak Beşiktaş'ta Rosier ve Larin karşılaşmada forma giyebilecek.

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Beşiktaş'ta futbol takımı izin yaparken, teknik heyet çalışmalarına devam ediyor. Beşiktaş Teknik Direktörü Önder Karaveli, Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 27. haftasında Cumartesi günü karşılaşacakları Demir Grup Sivasspor'u analiz ediyor.

VavaCars Fatih Karagümrük - Demir Grup Sivasspor maçını stadyumda takip eden Önder Karaveli futbolcularına, özellikle Demir Grup Sivasspor'un kanat oyuncularına dikkat etmeleri gerektiğini anlatacak. Karaveli ayrıca takımının stoperlerinden, oyunu geriden kurmalarını isteyecek.

Bein Sports'un haberine göre, Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan Rosier ve Larin, hafta sonu oynanacak Demir Grup Sivasspor karşılaşmasında forma giyebilecek. Öte yandan Larin, siyah-beyazlıların izinli olduğu zamanlarda özel antrenmanlar yaparak eksiklerini gideriyor.

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Beşiktaş'ta Alex Teixeira'nın formunun yükselmesi teknik heyeti memnun ederken, sambacının oldukça hırslı olduğu da gelen haberler arasında...

Bir yandan da yeni sezonu planlayan siyah-beyazlıların, Bereket Sigorta Ümraniyespor'da kiralık olarak forma giyen Kartal Yılmaz'ı kadroda tutacağı öğrenildi. Bu sezon Bereket Sigorta Ümraniyespor'da oynadığı 22 lig maçında 1 gol ve 4 asist üreten 2000 doğumlu futbolcunun, performansıyla Beşiktaş teknik heyeti ve idarecilerin beğenisini topladığı öğrenildi.

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#Beşiktaş#Sivasspor#Süper Lig

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