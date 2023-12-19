×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
Hürriyet YoutubeHürriyet InstagramHürriyet Twitter
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Beşiktaş'ta Rıza Çalımbay'dan kadro dışı açıklaması: Disiplinsiz olabilir

Güncelleme Tarihi:

#Beşiktaş#Rıza Çalımbay#Süper Lig
Beşiktaşta Rıza Çalımbaydan kadro dışı açıklaması: Disiplinsiz olabilir
Oluşturulma Tarihi: Aralık 19, 2023 19:19

Beşiktaş Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Bakırköy Ata Spor Kulübü tarafından bu yıl 5. kez düzenlenen ödül töreninde konuştu. Rıza Çalımbay, oynayacakları iki maçın önemine değinerek, "İkisini de kazanmamız gerekiyor. Mutlaka alınması gereken maçlar. Başka bir şey düşünmüyoruz. Tek hedefimiz iki maçtan da galibiyetle ayrılmak" dedi.

Haberin Devamı

Bakırköy Ata Spor Kulübü tarafından bu yıl 5. kez düzenlenen ödül töreninde, Beşiktaş Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Süleyman Seba özel ödülünün sahibi oldu. Çalımbay törende basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Böyle bir ödüle layık görüldüğü için teşekkür eden Rıza Çalımbay, "Ben de futbol hayatımın başından itibaren diyaloglara girmeden işime baktım. Bunun da ödül getirmesinden dolayı çok mutluyum. Futbol hayatımda da antrenörlük hayatımda da nasıl başladıysam aynı" ifadelerini kullandı.

Önlerinde iki tane maçları olduğunu ifade eden tecrübeli teknik adam, "İkisini de kazanmamız gerekiyor. Mutlaka alınması gereken maçlar. Başka bir şey düşünmüyoruz. Tek hedefimiz iki maçtan da galibiyetle ayrılmak" şeklinde konuştu.

Gözden KaçmasınSüper Lig hakemlerinden Halil Umut Meler protestosu Başakşehir - Sivasspor maçında dikkatlerden kaçmadıSüper Lig hakemlerinden Halil Umut Meler protestosu! Başakşehir - Sivasspor maçında dikkatlerden kaçmadıHaberi görüntüle

"BÖYLE ŞEYLER OLUYOR, FUTBOLUN İÇİNDE VAR"

Haberin Devamı

Kadro dışı kalan 5 futbolcuyla ilgili sorulan soruya Rıza Çalımbay, "Bu bir tek bizde olan bir şey değil. Her ülkede, her takımda olan bir şey. Disiplinsiz olabilir. Kulübe karşı gelmiş olabilir, arkadaşlarla diyalogları kötü olabilir ya da performansı düşük olabilir. Böyle şeyler oluyor. Futbolun içinde var. Şu anda da bizde yaşanıyor. Burada en önemlisi kulübün menfaati. Yönetim de öyle bir karar verdi. Söylenecek bir şey yok” diye cevap verdi.

Takımdaki sakat futbolcuların durumu için ise Çalımbay, "Bu konuyu doktorlar daha iyi biliyor. Onun için de sürekli olarak onlar açıklama yapıyorlar. Çünkü onlar çalışıyorlar. Kimin oynayıp, kimin oynayamayacağını maçtan bir gün önce bize söylüyorlar" diyerek sözlerini tamamladı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Beşiktaş#Rıza Çalımbay#Süper Lig

BAKMADAN GEÇME!