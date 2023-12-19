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Süper Lig hakemlerinden Halil Umut Meler protestosu! Başakşehir - Sivasspor maçında dikkatlerden kaçmadı

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#Futbol#Süper Lig#Hakem
Süper Lig hakemlerinden Halil Umut Meler protestosu Başakşehir - Sivasspor maçında dikkatlerden kaçmadı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 19, 2023 18:46

Trendyol Süper Lig’in 17. haftasında Başakşehir'in Sivasspor'u konuk ettiği maçın öncesinde seremonideki çocuklar mücadele hakemlerine çiçek verirken hakemlerin protestosu dikkatlerden kaçmadı.

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Trendyol Süper Lig’in 17. haftasında Başakşehir, Sivasspor’u konuk ederken karşılaşma öncesi seremonideki çocuklar üzerlerinde 'Saygı' yazılı formalarla mücadelenin hakemleri Mete Kalkavan, Caner Özaral ve Mert Bulut’a çiçek taktim etti. 

SKANDAL SALDIRI

Süper Lig'in 15. haftasında oynanan Ankaragücü - Rizespor maçının bitiminde Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, sahaya girerek hakem Halil Umut Meler'e yumruk atmıştı.

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Süper Lig hakemlerinden Halil Umut Meler protestosu Başakşehir - Sivasspor maçında dikkatlerden kaçmadı

LİGLER SÜRESİZ ERTELENDİ

Faruk Koca'nın arkasından gelen iki şahıs, yumruğun etkisiyle yere düşen Halil Umut Meler'i defalarca tekmelerken polis eşliğinde stadyumdan çıkarılan FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, ambulansla hastaneye kaldırılmıştı.

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Halil Umut Meler'e yapılan çirkin saldırı sonrası Faruk Koca tutuklanırken Türkiye'de tüm ligler süresiz ertelenmiş ve hakemler maçlara çıkmama kararı almıştı.

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ÖMÜR BOYU MEN CEZASI

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Ankaragücü - Çaykur Rizespor maçının ardından sahaya inerek karşılaşmanın hakemi Halil Umut Meler’e saldırıda bulunan Faruk Koca’ya 5 yıl hak mahrumiyeti cezası vermişti. Faruk Koca, cezanın 3 yılı aşması nedeniyle Futbol Disiplin Talimalatı’nın 52/2’nci maddesi uyarınca sürekli hak mahrumiyeti ile cezalandırılırken Ankaragücü’ne de kendi sahasındaki 5 resmi maçı seyircisiz oynama ve 2 milyon TL para cezası verilmişti.

17. HAFTA MAÇLARIYLA MAÇLAR BAŞLADI

MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın, hakem Halil Umut Meler'e saldırmasının ardından ertelenen ligler Başakşehir - Sivasspor karşılaşmasıyla birlikte yeniden başladı.

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Süper Lig hakemlerinden Halil Umut Meler protestosu Başakşehir - Sivasspor maçında dikkatlerden kaçmadı

HAKEMLERİN PROTESTOSU DİKKAT ÇEKTİ

Bu mücadelede görev yapan hakem Mete Kalkavan ve yardımcıları Deniz Caner Özaral ve Mert Bulut'un karşılaşmaya kurdeleyle çıkması dikkat çekti.

Tüm hakemlerin bu hafta oynanacak maçlarda bu kurdeleleri takacağı ve hakem Halil Umut Meler'e olan saldırıyı bu şekilde protesto edeceği öğrenildi.

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MELER SALDIRISINA KINAMA

Müsabakanın öncesinde konuşan Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, "MKE Ankaragücü - Çaykur Rizespor maçı sonrasında FIFA kokartlı hakemimiz Halil Umut Meler’e yapılan saldırıyı kınıyor, faillerin en ağır şekilde cezalandırılmasını diliyorum. Umarım bu olay Türk sporunda bir milat olur. Sayın Meler’e geçmiş olsun dileklerimle…" sözleriyle Halil Umut Meler'e yapılan saldırıyı kınadı.

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#Futbol#Süper Lig#Hakem

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