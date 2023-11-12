Beşiktaş'ta Rıza Çalımbay'dan Ghezzal sözleri: Çok ağladı

Haberin Devamı

İlk olarak taraftara teşekkür eden Çalımbay şunları söyledi:

Her şeyden önce çok teşekkür ediyorum taraftarımızın desteğine. Gerçekten bu maça çıktığımda, eski günlerimi hatırladım. Takım kaptanıyken, takımla beraber çıkarken... Mükemmel bir gündü. Bu maçı kazanmak çok önemliydi. Her şeyden önce bizim taraftarı kazanmamız gerekiyor. Haftalardır istedikleri sonuç olmadı. İstediğimiz bir galibiyet oldu. Hem iyi oynadık, hem taraftarla bütünleştik. Aldığımız sadece 1 galibiyet. Bundan sonra güzel şeyler yapmamız şart.

"GHEZZAL ÇOK AĞLADI"

Ghezzal'ı anlamadık. Oyuna aldık, içeri geldi. Oynayamayacağım dedi. Çok ağladı. Duygulandı. Riske girmedik. Elimizdeki sağlamlarla oynadık ama üzüldük.

"FARK KAPANIR, OYUNU GELİŞTİRMEMİZ LAZIM"

Hedefimiz rakiplerimiz ile olan puan farkını indirmek. Ama bugün oynadığımız oyunu çok fazla geliştirmemiz gerekiyor. Oyuncuları dinlendirerek çalışmamız gerekiyor. Tesislere ilk gittiğimde çok şaşırdım. En az 5-6 oyuncu sakat ve neredeyse hepsi de aynı bölgeden sakatlık yaşıyor. Sanırım yanlış yükleme yapılmış. Bunların analizini ekip arkadaşlarımız ile en iyi şekilde analiz ederek üstesinden geleceğiz.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın Beşiktaş taraftarından Rıza Çalımbay'a sevgi gösterisi Haberi görüntüle

"GÜZEL DUYGULAR HİSSETTİM"

Maç öncesi bana çiçek veren arkadaşlardan bir tanesi Çarşı grubunun liderlerinden biriydi. O dönemde kendileri ile çok duygusal zamanlar yaşamıştık. İlk gördüğümde şaşırdım, heyecanlandım doğal olarak. Arkadaşlık, dostluk her zaman kalıcıdır. Bana güzel duygular hissettirdiler.

"ABOUBAKAR VE CENK MİLLİ ARADAN SONRA DÖNER"

Alınan oyuncuların kariyerleri ve potansiyelleri oldukça iyi ama hazır değiller. Saha içerisinde de gördüğümde yetersiz kaldıklarının farkındayım ama bunun üstesinden geleceğiz. Maç eksikliklerini gidererek daha iyi duruma getireceğiz. Altyapıdan da takıma takviyelerimiz olacak. Ayrıca Aboubakar ve Cenk’in sakatlıkları büyük değil. Eminim Milli takım arasından sonra takıma katılacaklardır diye düşünüyorum.

"YABANCI HAKEME GEREK YOK"

Hakemler ile ilgili her sezon sorunlar çıkıyor. Sivasspor’un başındayken de çok fazla olumsuzluklar yaşadım. Ben hakemlerimizin kötü niyetli olduklarını düşünmüyorum. Hatta biliyorsunuz bizim maçta hata yaptıktan sonra mesleği bırakan bir arkadaş da oldu. Yabancı hakem konusuna katılmıyorum. Biz bize yeteriz. Bu konuyu Türk hakemler ile çözebiliriz.