Beşiktaş'ta Bakhtiyor Zaynutdinov hastanelik oldu! Rıza Çalımbay ve takım arkadaşlarından büyük tepki

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Trendyol Süper Lig 12. hafta maçında Beşiktaş ile Başkaşehir karşı karşıya geldi.

RIZA ÇALIMBAY 6 BİN 601 GÜN SONRA GÖREVDE

Beşiktaş'ta Burak Yılmaz'ın istifası sonrası göreve gelen Rıza Çalımbay, 6 bin 601 gün sonra Siyah-beyazlı takımın başında yeniden sahaya çıktı. 2005-2006 sezonunun 9’uncu haftasında (16 Ekim 2005) alınan 0-0’lık Kayserispor karşılaşmasının ardından istifa eden teknik direktör Rıza Çalımbay, bir başka deyişle 18 yıl 27 gün sonra ilk maçında siyah-beyazlı taraftarların karşısına çıktı.

ÇALIMBAY'DAN 4 DEĞİŞİKLİK

Siyah-beyazlıların yeni Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, kendisinden önce son oynanan Bodo Glimt maçına göre Başakşehir karşısına 4 değişiklik ile sahaya çıktı. Tecrübeli teknik adam; Eric Bailly, Milot Rashica, Alex Chamberlain ve Cenk Tosun’un yerine Daniel Amartey, Tayfur Bingöl, Salih Uçan ve Ante Rebic’e 11’de şans verdi.

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Rıza Çalımbay, siyah-beyazlılar ile ikinci döneminde çıktığı ilk müsabakada, Tayfur Bingöl'e sol bekte, Bahtiyar Zaynutdinov'a ise orta sahada görev verdi. Çalımbay, sakatlıkları bulunan Cenk Tosun ve Vincent Aboubakar'ın yerine santrforda Jackson Muleka'yı tercih etti.

Beşiktaş, Başakşehir müsabakasına şu 11 ile sahaya çıktı: Mert Günok, Valentin Rosier, Necip Uysal, Daniel Amartey, Tayfur Bingöl, Amir Hadziahmetovic, Bahtiyar Zaynutdinov, Gedson Fernandes, Salih Uçan, Ante Rebic ve Jackson Muleka.

TARAFTARDAN ÇALIMBAY'A SEVGİ GÖSTERİSİ

Siyah-beyazlı taraftarlar, maç öncesi yeni teknik direktörleri Rıza Çalımbay’a tezahüratlar yaparak destekte bulundu.

Beşiktaşlı futbolcular sahaya ısınmak için çıktıklarında taraftarlar da Rıza Çalımbay’ı tribüne davet etti. Kulüpte ikinci dönemini yaşayan tecrübeli teknik adama çiçek takdim eden taraftarlar, marşlar söyleyerek destek verdi.

TALİHSİZ SAKATLIK! ZAYNUTDINOV HASTANEYE KALDIRILDI

Maçın 37. dakikasında Başakşehirli futbolcu Opoku ile girdiği mücadele sonrası acı içinde yerde kalan Bakhtiyor Zaynutdinov için hızlıca sağlık görevlileri sahaya davet edildi.

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Göz çevresinde hasar oluşan Kazak futbolcu oyuna devam edemedi ve 41. dakikada yerini, Ghezzal'a bıraktı.

Pozisyon sonrasında sağ gözü morarıp, şişen 25 yaşındaki futbolcu hastaneye kaldırıldı.

RIZA ÇALIMBAY'DAN HAKEME TEPKİ

Opoku'nun müdalalesi sonrası yerde kalan Zaynutdinov için Rıza Çalımbay başta olmak üzere Beşiktaş kulübesi hakeme yoğun itirazlarda bulundu.

Opoku'nun 26. dakikada sarı kartı olduğunu hatırlatan Rıza Çalımbay, hakem Arda Kardeşler'e tepki gösterdi.

Sakatlığı sebebiyle maçı tribünden takip eden Cenk Tosun'un hakeme tepkisi de ekrana yansıdı.

"DURUMU İYİDİR HERHALDE"

Rıza Çalımbay, maçın ardından Zaynutdinov ile ilgili; "Bakhtiyor'da bir şanssızlık oldu. Mücadeleye girdiğinde dirseği geldi. Gözü görmemeye başladı. Kapandı ve kan geldi. Şu anda iyi herhalde. Yoksa haberimiz olurdu." diye konuştu.