Beşiktaş taraftarından Rıza Çalımbay'a sevgi gösterisi

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Trendyol Süper Lig’in 12. haftasında Başakşehir'i konuk eden Beşiktaş'ta Siyah-beyazlı taraftarlar, maç öncesi yeni teknik direktörleri Rıza Çalımbay’a tezahüratlar yaparak destekte bulundu.

Beşiktaşlı futbolcular sahaya ısınmak için çıktıklarında taraftarlar da Rıza Çalımbay’ı tribüne davet etti. Kulüpte ikinci dönemini yaşayan tecrübeli teknik adama çiçek takdim eden taraftarlar, marşlar söyleyerek destek verdi.

Deneyimli teknik adam maç öncesinde; "Burada bulunduğum için mutluyum. Doğduğum büyüdüğüm, en çok oynadığım yer. Zor günlerinde çağırdılar, geldim. Elimden geleni yapacağım." dedi.