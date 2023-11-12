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Beşiktaş taraftarından Rıza Çalımbay'a sevgi gösterisi

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#Beşiktaş#Rıza Çalımbay#Beşiktaş - Başakşehir
Beşiktaş taraftarından Rıza Çalımbaya sevgi gösterisi
Oluşturulma Tarihi: Kasım 12, 2023 16:21

Beşiktaş taraftarı, Başakşehir maçı öncesi yeni teknik direktör Rıza Çalımbay’a sevgi gösterisinde bulundu.

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Trendyol Süper Lig’in 12. haftasında Başakşehir'i konuk eden Beşiktaş'ta Siyah-beyazlı taraftarlar, maç öncesi yeni teknik direktörleri Rıza Çalımbay’a tezahüratlar yaparak destekte bulundu.

Beşiktaşlı futbolcular sahaya ısınmak için çıktıklarında taraftarlar da Rıza Çalımbay’ı tribüne davet etti. Kulüpte ikinci dönemini yaşayan tecrübeli teknik adama çiçek takdim eden taraftarlar, marşlar söyleyerek destek verdi.

Deneyimli teknik adam maç öncesinde; "Burada bulunduğum için mutluyum. Doğduğum büyüdüğüm, en çok oynadığım yer. Zor günlerinde çağırdılar, geldim. Elimden geleni yapacağım." dedi.

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#Beşiktaş#Rıza Çalımbay#Beşiktaş - Başakşehir

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