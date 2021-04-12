Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal fırtınası! Tek rakibi Thomas Müller...

Spor Arena - Sezon başında Leicester City'den kiralık olarak transfer edilen Rachid Ghezzal, bu sezon Beşiktaş formasıyla 3 gol ve 14 asiste ulaştı.

QUARESMA'YI GERİDE BIRAKTI

Rachid Ghezzal, 1 gol atıp 1 de gol pası vererek asist sayısını 14'e çıkardı ve Siyah-beyazlılarda son 10 yılda en çok asist yapan oyuncu oldu. Bundan önceki unvan 2016-17 sezonunda 13 asist yapan Ricardo Quaresma'ya aitti.

TALISCA'DAN SONRA İLK...

Rachid Ghezzal'ın bu sezon Süper Lig'de attığı üç gol de ceza sahası dışından gelirken Beşiktaş formasıyla daha yüksek bir sayıya ulaşan son isim 2016/17'de Talisca'ydı.

AVRUPA'DA TEK RAKİBİ THOMAS MULLER

Bu sezon ligde çıktığı 23 maçta 3 gol ve 14 asist yapmayı başaran Rachid Ghezzal, Avrupa'da Bayern Münih'in Alman yıldızı Thomas Müller ile yarışıyor.

Avrupa'nın büyük liglerinin asist krallarına bakıldığında Bayern'de 16 asist yapan Thomas Müller, zirvede. Yıldız ismin 10 da golü var. Rachid Ghezzal ise 14 asistle Müller'in ardından ikinci sırada.

Avrupa liglerinin asist kralları şu şekilde:

Bundesliga: Müller (16)

Süper Lig: Ghezzal (14)

Premier Lig: Harry Kane (13)

Eredivisie: Tadic (13)

La Liga: Iago Aspas (10)

Serie A: Lukaku (9)

Ligue 1: Depay & Bamba (9)

Portekiz: Everton (7)

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