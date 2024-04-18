Beşiktaş'ta oyunculardan Samet Aybaba'ya tepki! 'Çürümüş bir takım' demişti...

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Beşiktaş Futbol Takımı Genel Koordinatörü Samet Aybaba, önceki gün flaş açıklamalarda bulunmuştu. Bu sözlerin ardından Beşiktaşlı futbolcular flaş bir tepki verdi.

Hoca gündemi kupaya kadar

Kulübün başkanı Hasan Arat, Türkiye Kupası süresince yeni teknik direktöre dair herhangi bir isim konuşmayacaklarını dile getirdi. Arat, "Takıma uyum sağlayıp sağlayamayacağı konusunda çalışmalar yapıyoruz. Bütçe dışında hareket etmek istemiyoruz. Kırılgan bir dönemdeyiz. Alacağımız karar çok kritik olacak. Bu sebeple hassas davranacağız. Türkiye Kupası hedefi süresince isim konuşmayacağız" şeklinde konuştu.

Aybaba: 'Elimizde kötü, çürümüş bir takım var'

Aybaba, oyuncularıyla ilgili olarak, “Altıncı kez teknik direktör değiştirdiniz. Helal olsun. İşimiz çok zor, elimizde kötü, çürümüş bir takım var. Fenerbahçe ve Galatasaray’ın kadrosunu görüyorsunuz, aradaki farkı kapatmak hiç kolay değil. Bu öyle 3-5 günde olacak bir iş de değil. Elimizden geleni yapıyoruz, listemiz de buna göre şekilleniyor” ifadelerini kullanmıştı. Aybaba’nın, bu sözleri üzerine Siyah-Beyazlı futbolculardan tepki geldi.

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Oyunculardan tepki

Fanatik'in haberine göre; Beşiktaş'ta oyuncular, bu durumu Aybaba ile istişare ederken, ortak bir görüş bildirdiler. Buna göre Beşiktaşlı oyuncular, bu tür bir konuşmanın medyada yer olmasının doğru olmadığını belirtirken, kendi aralarında konuşulmasının daha doğru olacağı bildirildi.