×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
Hürriyet YoutubeHürriyet InstagramHürriyet Twitter
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Beşiktaş'ta oyunculardan Samet Aybaba'ya tepki! 'Çürümüş bir takım' demişti...

Güncelleme Tarihi:

#Beşiktaş#Aybaba#Süper Lig
Beşiktaşta oyunculardan Samet Aybabaya tepki Çürümüş bir takım demişti...
Oluşturulma Tarihi: Nisan 18, 2024 09:52

Önceki gün yaptığı açıklamada oyunculara, “6. kez hoca değiştirdiniz, helal olsun. Çürümüş bir takımımız var” diyen Samet Aybaba’ya oyunculardan dikkat çeken tepki geldi.

Haberin Devamı

Beşiktaş Futbol Takımı Genel Koordinatörü Samet Aybaba, önceki gün flaş açıklamalarda bulunmuştu. Bu sözlerin ardından Beşiktaşlı futbolcular flaş bir tepki verdi.

Hoca gündemi kupaya kadar

Kulübün başkanı Hasan Arat, Türkiye Kupası süresince yeni teknik direktöre dair herhangi bir isim konuşmayacaklarını dile getirdi. Arat, "Takıma uyum sağlayıp sağlayamayacağı konusunda çalışmalar yapıyoruz. Bütçe dışında hareket etmek istemiyoruz. Kırılgan bir dönemdeyiz. Alacağımız karar çok kritik olacak. Bu sebeple hassas davranacağız. Türkiye Kupası hedefi süresince isim konuşmayacağız" şeklinde konuştu.

Gözden KaçmasınBeşiktaşta Serdar Topraktepe kolları sıvadı: Önceliğimiz Türkiye KupasıBeşiktaş'ta Serdar Topraktepe kolları sıvadı: Önceliğimiz Türkiye KupasıHaberi görüntüle

Aybaba: 'Elimizde kötü, çürümüş bir takım var'

Aybaba, oyuncularıyla ilgili olarak, “Altıncı kez teknik direktör değiştirdiniz. Helal olsun. İşimiz çok zor, elimizde kötü, çürümüş bir takım var. Fenerbahçe ve Galatasaray’ın kadrosunu görüyorsunuz, aradaki farkı kapatmak hiç kolay değil. Bu öyle 3-5 günde olacak bir iş de değil. Elimizden geleni yapıyoruz, listemiz de buna göre şekilleniyor” ifadelerini kullanmıştı. Aybaba’nın, bu sözleri üzerine Siyah-Beyazlı futbolculardan tepki geldi.

Haberin Devamı

Oyunculardan tepki

Fanatik'in haberine göre; Beşiktaş'ta oyuncular, bu durumu Aybaba ile istişare ederken, ortak bir görüş bildirdiler. Buna göre Beşiktaşlı oyuncular, bu tür bir konuşmanın medyada yer olmasının doğru olmadığını belirtirken, kendi aralarında konuşulmasının daha doğru olacağı bildirildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Beşiktaş#Aybaba#Süper Lig

BAKMADAN GEÇME!