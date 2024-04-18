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Beşiktaş'ta Serdar Topraktepe kolları sıvadı: Önceliğimiz Türkiye Kupası

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#Beşiktaş#Serdar Topraktepe#Türkiye Kupası
Beşiktaşta Serdar Topraktepe kolları sıvadı: Önceliğimiz Türkiye Kupası
İsmail ER
Oluşturulma Tarihi: Nisan 18, 2024 07:00

Fernando Santos’la yolların ayrılmasının ardından bu sezon ikinci kez Beşiktaş’ta teknik direktörlük koltuğuna oturan Serdar Topraktepe kolları sıvadı. Takımla toplantı yapan Topraktepe, Türkiye Kupası hedefini tekrarladı.

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Topraktepe, futbolcularıyla yaptığı toplantıda, Ankaragücü ile biri ligde biri kupada olmak üzere iki maç yapacaklarını hatırlatarak “Çok iyi bir kadroya sahibiz. Şanssız bir dönemden geçtik, o günleri unutmanızı istiyorum. Türkiye Kupası’nı kazanacak güçteyiz, sizlere inanıyorum” dedi.

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SANTOS YORUMU: BAZEN AŞI TUTMAYABİLİYOR

Topraktepe, Futbol Direktörü Samet Aybaba ve Basın Sözcüsü Feyyaz Uçar’la da bir görüşme yaparken önceliklerinin Türkiye Kupası’nı kazanmak olduğunun altını çizdi.

Selefi Fernando Santos’tan övgüyle bahseden Topraktepe, “Santos çok değerli bir teknik adamdı, geldiği günden bu yana çok çalıştı, uğraştı, mücadele etti. Bazen aşı tutmayabiliyor. Kendi sistemimizi takımda uygulamaya çalışacağız. Yoğun bir çalışma içindeyiz. Önceliğimiz Türkiye Kupası’nı kazanmak” diye konuştu.

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#Beşiktaş#Serdar Topraktepe#Türkiye Kupası

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