Jorge Jesus'lu Al Hilal'in rekor galibiyet serisi sona erdi

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Al Hilal, Asya Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al-Ain'e deplasmanda 4-2 mağlup oldu.

Al-Ain'in gollerini 6, 26(penaltı) ve 38. (penaltı) dakikalarda Soufiane Rahimi ve 56. dakikada penaltıdan Alejandro Gamarra atarken Al Hilal'in sayılarını 49'da Malcom ve 78'de Al Dawsari kaydetti.

Bu maçın rövanşı, 23 Nisan'da Riyad'da oynanacak.

REKOR SERİ SONA ERDİ

Jorge Jesus'un öğrencilerinin art arda 28 galibiyette eline aldığı ve 34 maça çıkardığı seri galibiyet rekoru da Al-Ain deplasmanında sona erdi.