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Beşiktaş'ta Önder Karaveli'den Batshuayi ve Emirhan açıklaması!

#Beşiktaş#Önder Karaveli#Süper Lig
Beşiktaşta Önder Karaveliden Batshuayi ve Emirhan açıklaması

Beşiktaş Teknik Direktörü Önder Karaveli, Hatayspor ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından konuştu.

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Süper Lig'de Hatayspor ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş'ta teknik direktör Önder Karaveli, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte Önder Karaveli'nin sözleri;

Buna benzer maçları çok defa oynadık. Berabere kaldığımız maçların hepsinde oyunun üstünlüğü bizde olsa da kazanamadığımız maçlar oldu. Bugün de onlara benzer bir senaryo sahada vardı

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BİR TÜRLÜ FIRSAT VEREMEDİK

Sadece bugün değil, önceki maçlarda da çok fazla göremedik Emirhan'ı. Sadece Emirhan'ı değil, tüm gençleri görmek istiyorum. Her maç öncesinde planda Emirhan'ı kullanabilmek var ama bir türlü fırsat veremedik. Ancak bu, onunla ilgili fikrimizi değiştirmez.

GOL KAÇIRMA SORUSUNA YANIT

Bununla ilgili söyleyebileceğim bir şey yok. Fazlaca yük onun üzerine gidiyor. Başka oyuncularımız da goller kaçırıyor. Batshuayi çok istiyor, çok zorluyor. Vuruş konusunda yaşadıkları, gol sayısını arttırmasını engelliyor

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G.SARAY'DAN SONRA SÖYLEMİŞTİM

Galatasaray maçından sonra da söylemiştim, isabetli tek şutla bitirdik. Bugün de bu şutlar var ama kalecinin olduğu yere gitti. Dikkat eksikliği, bazen belki doğru vuruşu tercih etmemek, sahada konumlanamamakla açıklanabilir

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#Beşiktaş#Önder Karaveli#Süper Lig

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