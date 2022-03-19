Beşiktaş'ta Kevin N'Koudou ve Rachid Ghezzal, Hatayspor beraberliği sonrası konuştu

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Bu tarz maçlarda bazen çaresiz kalındığını belirten Kevin N'Koudou, "Uzun süre sonra sakatlıktan döndüm. Futbolda maalesef sakatlıklar oluyor. Geri dönmek güzel. Uzun süre sonra ilk maçıma çıktım, elimden geleni yapmaya çalıştım. 3 puan alsak daha iyi olacaktı. Bu tarz maçlarda ne yaparsanız yapın olmuyor maalesef." dedi.

Beşiktaş'ın gol atamamasına, kazanamamasına ilişkin soruya ise gülerek yanıt veren Kevin N'Koudou, "Güzel bir soru. Bunun cevabı bende değil. Beşiktaş forması giyen her oyuncu elinden geleni yapmak zorundadır. Olmadı maalesef." yanıtını verdi.

Faul olmayan bir pozisyonda golü yediklerini belirten Rachid Ghezzal ise "Her maç aynı şey oluyor, her maçta aynı hissiyatı yaşıyoruz. Elimizden geleni yapıyoruz, sezonu en iyi şekilde bitirmek istiyoruz. Bugün yine aynı şey oldu. İyi başladık, gol attık ama maçı bitirecek golü bulamadık ve faul olmayan bir pozisyondan gol yedik." diye konuştu.