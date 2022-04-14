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Beşiktaş'ta Oğuzhan Özyakup dönemi sona eriyor!

#Beşiktaş#Oğuzhan Özyakup#Süper Lig
Beşiktaşta Oğuzhan Özyakup dönemi sona eriyor

Beşiktaş'ta 29 yaşındaki orta saha oyuncusu Oğuzhan Özyakup'un sezon sonunda veda edeceği belirtildi.

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Beşiktaş'ın 2012 yılında Arsenal'den kadrosuna kattığı Oğuzhan Özyakup'ta flaş bir gelişme yaşandı.

Siyah-beyazlılarda sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Oğuzhan için ayrılık kararı çıktı.

SEZON SONU AYRILIK

A Spor'un haberine göre; Beşiktaş'ta 10 yıllık Oğuzhan Özyakup dönemi sona eriyor.

19 yaşında Beşiktaş’a transfer olan 3 Türkiye ligi şampiyonluğu, 1 Türkiye kupası, 1 Süper kupa kazanıp kaptanlığa kadar yükselen Oğuzhan Özyakup sezon sonu Beşiktaş’tan ayrılacak.

29 yaşındaki oyuncunun teknik direktör Valerien Ismael’in oyun sistemine uymadığı ifade edildi

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#Beşiktaş#Oğuzhan Özyakup#Süper Lig

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