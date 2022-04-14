Beşiktaş'ta Oğuzhan Özyakup dönemi sona eriyor!

Beşiktaş'ın 2012 yılında Arsenal'den kadrosuna kattığı Oğuzhan Özyakup'ta flaş bir gelişme yaşandı.
Siyah-beyazlılarda sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Oğuzhan için ayrılık kararı çıktı.
SEZON SONU AYRILIK
A Spor'un haberine göre; Beşiktaş'ta 10 yıllık Oğuzhan Özyakup dönemi sona eriyor.
19 yaşında Beşiktaş’a transfer olan 3 Türkiye ligi şampiyonluğu, 1 Türkiye kupası, 1 Süper kupa kazanıp kaptanlığa kadar yükselen Oğuzhan Özyakup sezon sonu Beşiktaş’tan ayrılacak.
29 yaşındaki oyuncunun teknik direktör Valerien Ismael’in oyun sistemine uymadığı ifade edildi