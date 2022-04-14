Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Son Dakika: Beşiktaş Abdülkerim Bardakçı için gözünü kararttı! Yapılacak teklif...

#Beşiktaş#Abdülkerim Bardakçı#Transfer
Son Dakika: Beşiktaş Abdülkerim Bardakçı için gözünü kararttı Yapılacak teklif...

Gelecek sezonun transfer çalışmalarına şimdiden başlayan Beşiktaş önceliği savunmaya verirken, siyah-beyazlılar milli futbolcu için bütçesini belirledi.

Haberin Devamı

Yeni sezon öncesinde savunma hattını güçlendirmek için büyük bir operasyon başlatan Kara Kartal, İtalya Serie A ekibi Sassuolo’nun A Milli stoperi Kaan Ayhan için çalışma başlatmıştı. Başkan Ahmet Nur Çebi’nin, “Onun için kulübünün kapısını çalmaya devam edeceğiz” sözleriyle ısrarcı olduklarını belirtmelerine rağmen İtalyan takımının bu konudaki fikri değişmedi ve oyuncuyla yollarını ayırmama kararını yineledi.

Transferde hareketli günler geçiren siyah-beyazlılar, bir yandan iç transfer çalışmalarına hız vermişti. Havaalanı transferinden ziyade saha içi transferi yapmanın önemli olduğunu belirten sportif direktör Ceyhun Kazancı öncelikli tercihlerinin iyi fiyata satılabilecek oyuncular olduğunu vurgularken, Beşiktaş, Can Bozdoğan için harekete geçme kararı almıştı.

Haberin Devamı

CAN BOZDOĞAN İÇİN BEKLENECEK

Siyah beyazlılar, Schalke 04’ten kiraladığı ve 1 milyon 800 bin Euro satın alma opsiyonu olan Can Bozdoğan için kararını Giresunspor maçı sonrası netleştirmeyi tercih etmişti.

İLK HEDEF ABDÜLKERİM!

Bu gelişmeler sonrasında özellikle savunma için alternatif isimlere yönelen Kara Kartal, Konyaspor formasıyla bu sezon ortaya koyduğu başarılı performansla göz dolduran Abdülkerim Bardakçı’yı 1 numaralı hedefi olarak belirledi.

Konyaspor’un bu sezon yaşadığı önemli çıkışta etkin rol oynayan başarılı oyuncu, yabancı sınırlaması sebebiyle Kartal’ın öncelikleri arasına girdi.

BÜTÇE 2 MİLYON EURO

Fanatik'te yer alan habere göre; Bu sezon Konyaspor formasıyla 29 maça çıkıp 4 gol ve 3 asistlik performans ortaya koyan oyuncu için 2 milyon Euro’luk (32 milyon TL) bütçe ayırmayı planlayan Beşiktaş Yönetimi, 27 yaşındaki futbolcuyu lig biter bitmez kadrosuna katmak istiyor.

Gözden Kaçmasın

Beşiktaştan Can Bozdoğan için karar zamanıBeşiktaş'tan Can Bozdoğan için karar zamanı!Haberi görüntüle

Lider Trabzonspor başta olmak üzere birçok kulübün radarında bulunmasına rağmen önceliğini Beşiktaş olarak belirleyen başarılı futbolcunun, kulüplerin anlaşması halinde Siyah-Beyazlı formayı giymeye hazır olduğu kaydedildi.

Abdülkerim Bardakçı, Konyaspor formasıyla bu sezon 29 maça çıkıp 4 gol ve 3 asistle oynadı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Beşiktaş#Abdülkerim Bardakçı#Transfer

BAKMADAN GEÇME!

Herkesin Kim bu dediği adam... Putinin yakın dostu Ukraynanın Karanlıklar Prensi Medvedçuk...

Herkesin 'Kim bu?' dediği adam... Putin'in yakın dostu Ukrayna'nın 'Karanlıklar Prensi' Medvedçuk...

#Viktor Medvedçuk
Artık bunun adı savaş Elon Musk ve Twitter arasında neler oluyor

Artık bunun adı savaş! Elon Musk ve Twitter arasında neler oluyor?

#Elon Musk
Utandıran görüntüler Ücretsiz servis tartışması…

Utandıran görüntüler! Ücretsiz servis tartışması…

#Servis Araçları Yönetmeliği

BAKMADAN GEÇME!

Herkesin Kim bu dediği adam... Putinin yakın dostu Ukraynanın Karanlıklar Prensi Medvedçuk...

Herkesin 'Kim bu?' dediği adam... Putin'in yakın dostu Ukrayna'nın 'Karanlıklar Prensi' Medvedçuk...

#Viktor Medvedçuk
Artık bunun adı savaş Elon Musk ve Twitter arasında neler oluyor

Artık bunun adı savaş! Elon Musk ve Twitter arasında neler oluyor?

#Elon Musk
Utandıran görüntüler Ücretsiz servis tartışması…

Utandıran görüntüler! Ücretsiz servis tartışması…

#Servis Araçları Yönetmeliği