Son Dakika: Beşiktaş Abdülkerim Bardakçı için gözünü kararttı! Yapılacak teklif...

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Yeni sezon öncesinde savunma hattını güçlendirmek için büyük bir operasyon başlatan Kara Kartal, İtalya Serie A ekibi Sassuolo’nun A Milli stoperi Kaan Ayhan için çalışma başlatmıştı. Başkan Ahmet Nur Çebi’nin, “Onun için kulübünün kapısını çalmaya devam edeceğiz” sözleriyle ısrarcı olduklarını belirtmelerine rağmen İtalyan takımının bu konudaki fikri değişmedi ve oyuncuyla yollarını ayırmama kararını yineledi.

Transferde hareketli günler geçiren siyah-beyazlılar, bir yandan iç transfer çalışmalarına hız vermişti. Havaalanı transferinden ziyade saha içi transferi yapmanın önemli olduğunu belirten sportif direktör Ceyhun Kazancı öncelikli tercihlerinin iyi fiyata satılabilecek oyuncular olduğunu vurgularken, Beşiktaş, Can Bozdoğan için harekete geçme kararı almıştı.

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CAN BOZDOĞAN İÇİN BEKLENECEK

Siyah beyazlılar, Schalke 04’ten kiraladığı ve 1 milyon 800 bin Euro satın alma opsiyonu olan Can Bozdoğan için kararını Giresunspor maçı sonrası netleştirmeyi tercih etmişti.

İLK HEDEF ABDÜLKERİM!

Bu gelişmeler sonrasında özellikle savunma için alternatif isimlere yönelen Kara Kartal, Konyaspor formasıyla bu sezon ortaya koyduğu başarılı performansla göz dolduran Abdülkerim Bardakçı’yı 1 numaralı hedefi olarak belirledi.

Konyaspor’un bu sezon yaşadığı önemli çıkışta etkin rol oynayan başarılı oyuncu, yabancı sınırlaması sebebiyle Kartal’ın öncelikleri arasına girdi.

BÜTÇE 2 MİLYON EURO

Fanatik'te yer alan habere göre; Bu sezon Konyaspor formasıyla 29 maça çıkıp 4 gol ve 3 asistlik performans ortaya koyan oyuncu için 2 milyon Euro’luk (32 milyon TL) bütçe ayırmayı planlayan Beşiktaş Yönetimi, 27 yaşındaki futbolcuyu lig biter bitmez kadrosuna katmak istiyor.

Lider Trabzonspor başta olmak üzere birçok kulübün radarında bulunmasına rağmen önceliğini Beşiktaş olarak belirleyen başarılı futbolcunun, kulüplerin anlaşması halinde Siyah-Beyazlı formayı giymeye hazır olduğu kaydedildi.

Abdülkerim Bardakçı, Konyaspor formasıyla bu sezon 29 maça çıkıp 4 gol ve 3 asistle oynadı.