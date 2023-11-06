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Beşiktaş'ta kritik toplantıdan karar çıktı! Burak Yılmaz görevde kaldı

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#Beşiktaş#Burak Yılmaz#Antalyaspor
Beşiktaşta kritik toplantıdan karar çıktı Burak Yılmaz görevde kaldı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 06, 2023 16:45

Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi ile Burak Yılmaz arasında gerçekleşen toplantıdan çıkan karar belli oldu.

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Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş, Antalyaspor'a deplasmanda 3-2 mağlup oldu.

Karşılaşmanın ardından teknik sorumlu Burak Yılmaz, başkan Ahmet Nur Çebi ile toplantı yapacağını ve sonrasında görevi bırakabileceğini açıklamıştı.

'BAŞKANLA GÖRÜŞECEĞİM' DEMİŞTİ

Burak Yılmaz, Antalya'daki maç sonunda şu ifadeleri kullanmıştı:

Şimdi buradan çıkınca konuşacağım. Küçük isteklerim olacak. Hayır derse ayrılacağım. Benim kimseden beklentim yok. Ben sabah akşam burada çalışıyorum. Ben kendi ülkemde böyle bir saygısızlık yaptırmam, yaptırmam. Hoca olmak isteyen sevgili büyüklerimiz var, kanal kanal gezen büyüklerimiz var. Şimdi başkanımla konuşacağım, 3-4 Aralık'a kadar devam edeceksem benim ufak isteklerim var, olmayacaksa ben teşekkür edeceğim.

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TOPLANTIDAN 'DEVAM' KARARI ÇIKTI

TRT Spor'un haberine göre; Beşiktaş'ta Başkan Ahmet Nur Çebi ile Burak Yılmaz'ın görüşmesinden "yola devam" kararı çıktı.

"Seçime kadar ben devam edeceksem, başkandan ufak isteklerim olacak" diyen Burak Yılmaz, Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde buluştu. Ahmet Nur Çebi, seçime kadar yeni bir teknik direktörü takımın başına getirmeyi düşünmediklerini belirtti ve Burak Yılmaz'a destek sözü verdi.

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#Beşiktaş#Burak Yılmaz#Antalyaspor

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