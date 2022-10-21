Beşiktaş'ta karar verildi, santrforda Jackson Muleka oynayacak

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Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien İsmael, sakatlığı bulunan Wout Weghorst’un yerine Hatayspor karşısında Jackson Muleka’yı mı yoksa Cenk Tosun’u mu santrfor oynatacağı konusundaki kararını verdi.

Ismael, tercihini Demokratik Kongolu futbolcudan yana kullanırken, Cenk’in kanatta görev alması bekleniyor. Beşiktaş kariyerinde ilk kez santrfor mevkisinde oynayacak olan Muleka, daha önce siyah beyazlı formayla çıktığı 8 maçın 6’sında sağ, 4’ünde sol kanatta forma giydi.

Kanatta oynamasına karşın 4 gol atmayı başaran Muleka’nın istatistikleri de santrforda daha başarılı olduğunu gösteriyor. 23 yaşındaki futbolcu, geçen sezonun ikinci yarısında kiralık oynadığı Kasımpaşa’da santrfor mevkisinde görev yapmış ve 14 maçta 12 gol atmıştı. Muleka, en uçta oynadığı zaman kendisini daha rahat hissettiğini de sık sık dile getiriyor.

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