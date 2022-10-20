Son Dakika: Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal sevinci ve Dele Alli kararı!

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Rachid Ghezzal, 7 maçlık aradan sonra Trabzonspor maçıyla birlikte ilk 11'de şans bulmuştu.
İlk devrenin sonuna doğru sakatlanan futbolcunun yapılan tetkikler ve çekilen MR'ından sonra 2 hafta oynayamayacağı öğrenildi.
Fanatik'in haberine göre; Cezayirli kanat oyuncusunun Galatasaray maçıyla takıma dönmesi bekleniyor.
Dele Alli kulübeye çekiliyor
Kara Kartal'ın büyük beklentilerle transfer ettiği yıldız İngiliz orta saha oyuncusu Dele Alli, fiziki yetersizlik yüzünden beklentilere tam karşılık veremedi.
Teknik ekip, Hatayspor'la pazartesi günü oynanacak maçta Gedson’u ilk 11’desahaya sürüp, sonradan Alli hamlesi yapmayı planlıyor.