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Son Dakika: Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal sevinci ve Dele Alli kararı!

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#Beşiktaş#Rachid Ghezzal#Dele Alli
Son Dakika: Beşiktaşta Rachid Ghezzal sevinci ve Dele Alli kararı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 20, 2022 09:20

Beşiktaş'ta 7 maçlık aradan sonra Trabzonspor maçıyla 11'e dönen ancak zorlu karşılaşmada sakatlanan Rachid Ghezzal'ın iki hafta oynayamayacağı kaydedildi. Böylelikle Cezayirli yıldızın yine bir derbi olan Galatasaray maçıyla sahalara dönmesi bekleniyor.

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Rachid Ghezzal, 7 maçlık aradan sonra Trabzonspor maçıyla birlikte ilk 11'de şans bulmuştu.

İlk devrenin sonuna doğru sakatlanan futbolcunun yapılan tetkikler ve çekilen MR'ından sonra 2 hafta oynayamayacağı öğrenildi.

Fanatik'in haberine göre; Cezayirli kanat oyuncusunun Galatasaray maçıyla takıma dönmesi bekleniyor.

Dele Alli kulübeye çekiliyor

Kara Kartal'ın büyük beklentilerle transfer ettiği yıldız İngiliz orta saha oyuncusu Dele Alli, fiziki yetersizlik yüzünden beklentilere tam karşılık veremedi.

Teknik ekip, Hatayspor'la pazartesi günü oynanacak maçta Gedson’u ilk 11’desahaya sürüp, sonradan Alli hamlesi yapmayı planlıyor.

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#Beşiktaş#Rachid Ghezzal#Dele Alli

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