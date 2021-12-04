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Beşiktaş'ta kara tablo sürüyor! '40 yıldır böylesini görmediler'

#Beşiktaş#Süper Lig#Şampiyonlar Ligi
Beşiktaşta kara tablo sürüyor 40 yıldır böylesini görmediler

Son 6 resmi maçından mağlubiyetle ayrılarak tarihinin en kötü dönemlerinden birini geçiren Beşiktaş, mutlak galibiyet parolasıyla çıktığı Kasımpaşa maçından sadece 1 puan alabildi.

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4-0’lık Giresunspor mağlubiyetinden sonraki süreçten çıkan ’Sergen Yalçın’la devam’ kararıyla, takımda bir şeylerin değişeceğini uman taraftarın hevesi, ilk yarıdaki mücadele ile yukarılara çıksa da, ikinci yarıdaki mahkum oyunla yeni bir hayal kırıklığıyla sonuçlandı.

Karşılaşmanın Beşiktaşlılar açısından teselli olunabilecek tek tarafı, Can Bozdoğan’ın attığı harika gol ve oynadığı iyi oyun oldu. Alınan bir puan ise 6 maç süren mağlubiyet serisini bitiren istatistik olarak kayıtlara geçti.

Siyah beyazlı camia çok uzun yıllardır böylesi kötü bir çöküş yaşamadı. Beşiktaş taraftarı son 40 yıldır bu kadar kötüsünü hatırlamıyor. 15’inci haftalar itibarıyla 21 puanda olan ve 6 galibiyet, 6 mağlubiyet, 3 beraberlik alan siyah beyazlıların attığı ve yediği gol sayısı da 22 ile eşit durumda. Beşiktaş’ın ligde bu derece az puan aldığı sezon pek hatırlanmıyor ve Şampiyonlar Ligindeki üst üste 5 mağlubiyet de eklendiğinde, teknik direktör Sergen Yalçın’ın da dediği gibi ’uzun yıllardır böylesi kötü bir dönemi Beşiktaşlılar hiç hatırlamıyor’.

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SERGEN YALÇIN'DAN KULÜBE İSYANI

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Siyah beyazlıların teknik direktörü Sergen Yalçın, Kasımpaşa maçından sonra özellikle bir konuya değindi ve ’oyuna sonradan soktuğumuz oyuncuların katkısı olmuyor’ ifadelerini kullandı.

Beşiktaş’ın gol dağılımına baktığımızda sadece sonradan sokulan oyuncuların değil, bu sezon transfer edilen yıldızların da çok fazla katkı vermediklerini görüyoruz ve atılan 22 golün sadece 7 tanesi yeni transferlerden geldi.

İşte Beşiktaş’ın yeni oyuncularının 15inci haftadaki durumu:

Batshuayi: 4 golle bu alanda lider durumda. Ancak, Belçikalı oyuncu son golünü 9’uncu haftada 3-2 kaybedilen Medipol Başakşehir maçında penaltıdan attı. Batman lakabı takılan Batshuayi’nin Şampiyonlar Ligi’nde çıktığı 4 maçta da golü bulunmuyor.

Kenan Karaman: Siyah beyazlıların bir diğer forveti Kenan Karaman, lig ve Avrupa'da çıktığı 17 maçta hiç gol atamayarak Batshuayi’den çok daha kötü bir performans sergiledi.

Alex Teixeria: Karagümrük maçında attığı golle 3 puanı Beşiktaş’a kazandırdı, ancak Brezilyalı futbolcunun geldiğinden bu yana sadece tek istatistiği var. O istatistik de attığı 2 golün herhangi bir şekilde takım organizasyonu olmadan, rakip defansın kaptırdığı toplardan atılması.

Can Bozdoğan: Beşiktaş’ın yeni transferlerinin attığı 7.golü ise dün akşam Can Bozdoğan kaydetti. Can Bozdoğan için şu an Beşiktaş taraftarını heyecanlandıran tek yeni transfer demek yanlış olmaz.

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Miralem Pjanic: Barcelonadan kiralanan ve oyunun lideri olması beklenen Pjanic, oynadığı maçlarda orta alanda kalıp uzun top atmaktan başka pek bir katkı veremedi ve sadece 2 asistte kaldı.

Salih Uçan: Bir kaç maç oynadıktan sonra yedek kulübesine mahkum oldu. Taraftar ve Sergen Yalçın kendisinden çok şeyler bekliyordu ancak beklentilerin tam tersi oldu.

Mehmet Topal: Uzun süren sakatlık yaşayan Mehmet Topal da genelde sonradan maça giriyor.

Umut Meraş: Sol bek olarak Rıdvan’la rekabet halinde ve görev verildiğinden elinden geleni yapıyor.

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Görüldüğü gibi, geçen sezon yeni transferleri Ghezzal, Rosier, Aboubakar, Montero, Josef ve kiralıktan dönen Larin’in müthiş performanslarıyla şampiyon olan Beşiktaş, bu sezon yeni transferlerden ve maçlara sonradan giren oyuncuların çok az katkı vermesinden dolayı olağanüstü derecede kötü bir sezon yaşıyor.

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#Beşiktaş#Süper Lig#Şampiyonlar Ligi

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