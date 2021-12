Son Dakika: Kasımpaşa - Beşiktaş maçı sonrası çarpıcı yorum! "Türkiye'de çok görülen bir şey değil, sihir yaptı, tezat..."

Haberin Devamı

Süper Lig'in 15. haftasında Kasımpaşa ile Beşiktaş kozlarını paylaştı. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi ve iki takım da sahadan 1'er puanla ayrıldı.

Karşılaşmanın 12. dakikasında Can Bozdoğan ile öne geçen Beşiktaş, devreye 1-0'lık üstünlükle girdi. Dakikalar 82'yi gösterdiğinde sahneye Umut Bozok çıktı ve skoru belirleyen golü kaydetti.

Bu sonuçla birlikte ligde 5 maçtır kazanamayan siyah-beyazlıların puanı 21 oldu. Beşiktaş, maç fazlasına karşın lider Trabzonspor'un 15 puan gerisinde kaldı. Kasımpaşa'nın puanı ise 11'e yükseldi.

SPOR YAZARLARI NE DEDİ?

UĞUR MELEKE: SERGEN HOCA NEŞTERİ VURMALI

Beşiktaş Teknik Direktörü’nün bir şeyleri değiştirmesi gerekiyor.

Türkiye’de bir büyük takımın son 10 resmi müsabakasının 9’unu kaybetmesi çok sık görülen bir şey değil. Üstelik böyle bir periyodun ardından o takımın teknik adamının güçlü bir camia desteğiyle devam etmesi de önemli iş. Bence Sergen Yalçın’ın camiadan-tribünden aldığı bu güçlü desteği hak etmesi için bir şeyleri değiştirmesi gerekiyordu. Yapması gereken en önemli değişim de şuydu:

TUTKUSU OLANLAR OYNAMALIYDI

Sergen Hoca son birkaç haftadır takımındaki düşüşü, bazı oyuncuların iştahtutku eksikliğine bağlıyordu. Gerçekten de siyah beyazlıların coşkusunda bir eksiklik vardı son dönemde. Ancak madem Sergen Hoca bu alanda bir sorun seziyor, öyleyse tutkusu eksik olanları kenarda oturtmalı, tutkusu tam olanları oynatmalıydı. Yalçın’ın son haftalarda hem takımının arzu düşüklüğünden şikayetlenip, hem de 11’ine radikal bir neşter vurmaması bir tezattı bence.

RIDVAN VE CAN TERCiHi OLUMLUYDU

Dün ilk yarıda bu tezattan kısmen çıktı Sergen Hoca. En azından sol bekte Rıdvan, merkezde Can tercihi, bir şeyleri değiştirme yönünde olumlu göründü. İki genç adam, Rıdvan ve Can ilk yarının en iyileri arasındaydılar dün.

Sergen Yalçın’ın ilk devredeki tercihleri ne kadar olumluysa, ikinci yarıdaki hamleleri o denli yetersizdi dün Beyoğlu’nda. Maça 4-4-2 ile başlayıp ilk devrede orta sahada eksik kalan Hakan Kutlu ise, Varga/Jorgensen değişikliğiyle bir sihir yaptı adeta. İkinci yarıda ya da daha doğru bir deyişle maçın ikinci perdesinde süper bir Kasımpaşa vardı sahada.

UMUT, MiLLi TAKIMDA OLMALI

Kasımpaşa her bir oyuncu değişikliğiyle büyürken, Sergen Yalçın’ın her hamlesi geriye götürdü takımını. Umut Bozok, Mart’ta milli takımda olması gerektiğini kanıtladı bir kez daha. Ümit milli sol bek Eren doğrudan tesir etti maça. Varga da öyle.

Sergen Yalçın görevine devam etmek istiyorsa, bu takıma daha net bir neşter vurmalı. Welinton değil Serdar başlamalı artık. Dün sonradan giren Güven gibi, kadroya dahi almadığı Montero gibi gençlere güvenmeli. Tutkusu eksik olanları acilen ayıklamalı.

GÜNTEKİN ONAY: BEŞİKTAŞ'A CAN BİLE KAN VEREMEDİ

Geçen sezon fizik gücüyle rakipleri ezen siyah beyazlıların yerinde yeller esiyor.

Beşiktaş, kan kaybetmeye devam ediyor. Lig’de 19’uncu sırada yer alan ve son 12 maçında sadece 1 galibiyet alabilen Kasımpaşa mevcut koşullarda karşılaşabilecek en uygun rakipti. Ancak siyah beyazlılar 1-0 öne geçtiği maçta ligde zor durumdaki rakibi karşısında bırakın farkı artırmayı, skor üstünlüğünü dahi koruyamadı.

Sahada 20 yaşındaki Can ve biraz da Vida hariç beklentileri karşılayan futbolcu yoktu. İlk yarıda Ghezzal hareketliydi ancak Batshuayi ve Larin ona ayak uyduramadılar. İlk 45 dakikada maçın hakimi olan Beşiktaş, ikinci yarının başlamasıyla birlikte kontrolü Kasımpaşa’ya verdi. Bunun temel nedeni Larin ve Batshuayi’nin hemen hemen buluştukları tüm toplarda yaptıkları basit top kayıplarıydı.

BAĞIRA BAĞIRA GELEN GOL

Oyunu tutamayan siyah beyazlılar karşısında Kasımpaşa’nın ön alan baskısı dakikalar geçtikçe daha da belirginleşti. Sergen Yalçın da bu olumsuz durum karşısında gereken tedbirleri alamadı. Nitekim Kasımpaşa’nın beraberlik golü bağıra bağıra gelirken, 1-1’e kadar mahkûm bir oyun sergileyen Beşiktaş bu skora razı olmak zorunda kaldı.

Siyah beyazlılarda kötü gidiş devam ediyor ve sinyaller hiç de iyi değil. Biraz diri olan ve mücadele eden her takım Beşiktaş’ı yeniyor veya puan alıyor. Siyah beyazlılar gerek fiziksel gerekse de mental olarak dibe vurmuş durumda. Her şeyden önce psikolojik faktörleri kenara bırakalım; 20 yaşındaki Can dışında fiziksel olarak yere sağlam basan dinamik bir oyuncu yoktu.

Geçen sezon fizik gücüyle rakipleri ezen Beşiktaş’ın yerinde yeller esiyor. Larin, Josef ve Rosier gibi dinamizm anlamında istikrarlı olan isimler bile geriye gitti.

YANIT BEKLEYEN KRiTiK SORULAR

· Beşiktaş nereye koşuyor?

· Bu tablonun açıklaması nedir?

· Çöküşün sorumlusu kim? Bu sorular yanıt bekliyor. 2001 doğumlu Can Bozdoğan’ın attığı harika gol ve oynadığı futbol dışında Beşiktaş taraftarı dün de çok büyük bir hayal kırıklığı yaşadı.