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Beşiktaş'ta ikinci Şenol Güneş dönemi nasıl geçti?

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#Beşiktaş#Şenol Güneş#Süper Lig
Beşiktaşta ikinci Şenol Güneş dönemi nasıl geçti
Oluşturulma Tarihi: Ekim 07, 2023 07:00

Beşiktaş'ta ikinci Şenol Güneş dönemi sona ererken ortaya konan performansın rakamlarını derledik.

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Şenol Güneş, Beşiktaş’taki ikinci döneminde Süper Lig, Türkiye Kupası ve UEFA Konferans Ligi’nde toplam 41 maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 28 galibiyet elde eden siyah beyazlı takım, 7 mağlubiyet, 6 yenilgi aldı. Toplam 87 gol atan Kartal, kalesinde 44 gol gördü. Puan hesabıyla bakıldığında toplam 91 puan puan toplayan Beşiktaş’ın maç başı ortalaması 2.21 oldu.

GEÇEN SEZON 12. HAFTADA TAKIMIN BAŞINA GEÇTİ

2022-23 sezonunun 12. haftasında takımın başına geçen Güneş, 23 Süper Lig, 3 Ziraat Türkiye Kupası maçında görev yaptı. Ligde 16 galibiyet, 5 beraberlik, 2 yenilgi alan Beşiktaş, 2.3 puan ortalamasına ulaştı. Ligde sezonu 78 puanla 3. sırada bitiren siyah beyazlılar, Türkiye Kupası’nda ise 2 tur geçikten sonra son 16 turunda Ankaragücü’ne penaltı atışlarıyla elendi.

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BU SEZONKİ PUAN ORTALAMASI 2.06

Şenol Güneş’li Beşiktaş bu sezon Süper lig’de 7 karşılaşmada 4 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyetle 13 puan toplayıp maç başı 1.85 puan ortalaması yakaladı. UEFA Konferans Ligi’nde çok daha başarılı performans sergileyen siyah beyazlılar, 8 maçta 6 galibiyet elde ederken, 1’er beraberlik ve mağlubiyet aldı. Resmi maçlarda bu sezonki puan ortalaması 2.06’ya ulaştı.

Beşiktaşta ikinci Şenol Güneş dönemi nasıl geçti

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#Beşiktaş#Şenol Güneş#Süper Lig

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