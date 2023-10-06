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Beşiktaş'ta Burak Yılmaz'dan Şenol Güneş'e veda mesajı! İstanbulspor maçında...

Güncelleme Tarihi:

#Beşiktaş#Şenol Güneş#Burak Yılmaz
Beşiktaşta Burak Yılmazdan Şenol Güneşe veda mesajı İstanbulspor maçında...
Oluşturulma Tarihi: Ekim 06, 2023 14:41

Beşiktaş'ta Yardımcı Antrenör Burak Yılmaz, istifa eden Teknik Direktör Şenol Güneş için sosyal medya hesabından, "Bugün Burak Yılmaz buralardaysa emeğiniz büyük hocam; Hem bana hem Beşiktaş’a hem de Türk futboluna çok şey kattınız. Hayatım boyunca yeriniz kalbimin en müstesna yeridir, yolunuz açık olsun hocam" paylaşımında bulundu. Burak Yılmaz'ın İstanbulspor maçına takımın başında çıkması bekleniyor.

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Beşiktaş Futbol Takımı Yardımcı Antrenörü Burak Yılmaz, istifa eden Teknik Direktör Şenol Güneş için veda paylaşımında bulundu. Yılmaz, sosyal medya hesabından paylaştığı veda mesajında, "Bu satırları yazmak gerçekten zor. Bugün Burak Yılmaz buralardaysa emeğiniz büyük hocam; Hem bana hem Beşiktaş’a hem de Türk futboluna çok şey kattınız. Hayatım boyunca yeriniz kalbimin en müstesna yeridir, yolunuz açık olsun hocam. Öğrenciniz Burak Yılmaz" ifadelerini kullandı.

İSTANBULSPOR MAÇINDA TAKIMIN BAŞINDA OLACAK

Şenol Güneş'in ayrılması sonrası sabah antrenmanında takımı çalıştıran Burak Yılmaz'ın Pazar günü oynanacak İstanbulspor maçına takımın başında çıkması bekleniyor.

Beşiktaşta Burak Yılmazdan Şenol Güneşe veda mesajı İstanbulspor maçında...

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#Beşiktaş#Şenol Güneş#Burak Yılmaz

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