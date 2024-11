Beşiktaş'ta hareketlilik sürüyor! Samet Aybaba ile Friedel sonrası peş peşe istifalar ve ayrılıklar...

Haberin Devamı

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Göztepe'ye karşı 2-0 öne geçmesine rağmen sahadan 4-2'lik yenilgiyle ayrılan ve galibiyet alamama serisi 4 maça çıkan Beşiktaş'ta ayrılıklar devam ediyor.

Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba ve Yönetim Kurulu Danışmanı Bradley Howard Friedel’la yollar dün gece ayrılmıştı.

Beşiktaş'ta asbaşkan Onur Göçmez de bu sabah istifa etti. Göçmez aldığı bu kararı ve istifa dilekçesini yazılı olarak kulübe gönderdi.

ZEYBEK DE İSTİFA ETTİ

Öte yandan TRT Spor'un haberine göre iletişimden sorumlu yönetici Işıl Zeybek de istifasını yönetime sundu.

OKAY KARACAN İLE YOLLAR AYRILDI

Bu ayrılıklar sonrasında Beşiktaş, Medya ve İletişim Grubu Koordinatörü Okay Karacan ile de yolların ayrıldığını duyurdu

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Okay Karacan’a Teşekkür Ederiz Kulübümüzde Medya ve İletişim Grubu Koordinatörü görevinde bulunan Okay Karacan ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Okay Karacan’a Kulübümüze hizmetleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.

METE VARDAR'DAN İSTİFA SİNYALI

Beşiktaş Asbaşkanı Mete Vardar da yaptığı açıklamada istifa sinyali verdi. Vardar, "Maccabi maçı bizim için çok önemli. Takımın başında Macaristan’a gideceğim. Önceliğimiz maçı kazanmak. Cuma günü geri kalan konuları konuşuruz." dedi.

DÜN GECE İKİ FLAŞ AYRILIK YAŞANDI

Beşiktaş, dün gece yapılan açıklamada Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba ve Yönetim Kurulu Danışmanı Bradley Howard Friedel ile yolların ayrıldığını duyurmuştu.

Siyah beyazlılardan yapılan açıklamada, "Samet Aybaba ve Bradley Howard Friedel’a Emekleri İçin Teşekkür Ederiz

Futbol Takımları Genel Koordinatörümüz Samet Aybaba ve Yönetim Kurulu Danışmanımız Bradley Howard Friedel ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız.

Kulübümüze hizmetleri nedeniyle Samet Aybaba ve Bradley Howard Friedel’a teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz." denilmişti.

SPOR ARENA ÖZEL: BRONCKHORST'A 2 MAÇ SÜRE

Lider G.Saray’ın 13 puan gerisine düşen siyah beyazlılarda camia kötü gidişatın sorumlusu olarak teknik direktör Van Bronckhorst’u görürken yönetiminin ise Hollandalı teknik direktöre 2 maç süre verdiği öğrenildi. Kartal eğer Avrupa Ligi’nde yarın oynanacak Maccabi ve akabinde ligdeki Hatay maçlarını kayıpsız geçerse van Bronckhorst ile devam edilecek. Kötü sonuçlar devam ederse teknik direktör değişikliği için düğmeye basacak.

1965’TEN SONRA iLKi YAŞATTI

Evinde Göztepe’ye 4-2 mağlup olan Beşiktaş, Süper Lig tarihinde 14 Şubat 1965’teki Galatasaray maçının (2-3) ardından 2. kez 2 farklı öne geçtiği bir iç saha karşılaşmasını kaybetti.

