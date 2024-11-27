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Okan Buruk'un 'Bu penaltıyı veren bir daha burada maç yönetemez' dediği hakem Galatasaray - Eyüpspor maçına atandı

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#Oğuzhan Yalçın#Okan Buruk#İbrahim Hacıosmanoğlu
Okan Burukun Bu penaltıyı veren bir daha burada maç yönetemez dediği hakem Galatasaray - Eyüpspor maçına atandı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 27, 2024 14:03

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un 3-3'lük Kasımpaşa maçında 'Bu penaltıyı veren hakem bir daha burada maç yönetemez' dediği Oğuzhan Yalçın, sarı kırmızılı takımın bu haftaki Eyüpspor maçına atandı.

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Süper Lig'in liderli Galatasaray 7. haftada Kasımpaşa karşısında 3-0 öne geçmesine rağmen sahadan 3-3'lük beraberlikle ayrılarak taraftarını hayal kırıklığına uğratmıştı.

Sarı-kırmızılı ekibin beklenmedik puan kaybının ardından teknik direktör Okan Buruk'un hakeme yönelik tepkisi epey sert olmuştu.

HAKEM VAR MONİTÖRÜNE GİTTİ, O SÖZLER EKRANA YANSIDI

Maçın 82. dakikasında Kasımpaşalı Fall, ceza sahasında Jakobs'un elle müdahalede bulunduğunu öne sürerek penaltı talep ederken, VAR hakemi Ali Şansalan hakem Oğuzhan Çakır'ı pozisyonu yeniden incelemesi için monitöre davet etti. Yapılan VAR incelemesi sonrası Oğuzhan Çakır, Jakobs'un topa elle müdahalede bulunduğuna karar vererek penaltı noktasını gösterdi.

Okan Burukun Bu penaltıyı veren bir daha burada maç yönetemez dediği hakem Galatasaray - Eyüpspor maçına atandı

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Bu karar, Galatasaray cephesinde büyük bir öfkeye neden olurken teknik direktör Okan Buruk, dördüncü hakeme dönüp, "Bu penaltıyı veren hakem bir daha burada maç yönetemez!" sözleriyle tepkisini dile getirmiş bu anlar yayıncı kuruluş kameralarına da yansımıştı.

Okan Burukun Bu penaltıyı veren bir daha burada maç yönetemez dediği hakem Galatasaray - Eyüpspor maçına atandı

OĞUZHAN YALÇIN GALATASARAY - EYÜPSPOR MAÇINA ATANDI

Süper Lig'de 14. hafta heyecanı başlarken TFF'den yapılan açıklamada haftanın hakemleri duyuruldu. Oğuzhan Yalçın'ın, Galatasaray'ın Rams Park'ta Eyüpspor'u ağırlayacağı mücadelede görevlendirilmesi haftanın en dikkat çeken ataması oldu.

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HACIOSMANOĞLU: "ÇOK İYİ BİR HAKEM OLACAĞINI DÜŞÜNDÜĞÜM BİR İSİM"

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, geçtiğimiz haftalarda Trabzonspor - Fenerbahçe maçında da görev alan Oğuzhan Çakır için "Oğuzhan Çakır, beğendiğim ve ileride çok iyi bir hakem olacağını düşündüğüm bir isim." ifadelerini kullanmıştı.

ACUN ILICALI: OKAN BURUK HAKEMİ TEHDİT ETTİ

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Okan Buruk'un hakemi tehdit ettiğini iddia ederek, Buruk'un bu ifadeleriyle hakemlerin kararlarına etki etmeye çalıştığını savundu.

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"Türkiye’de hakemler, böyle tehditler karşısında kararlarını değiştirmek zorunda kalıyorlar" diyen Ilıcalı, Buruk’un yaptığı baskının sonucunda hakemin uzatma süresini düşürdüğünü iddia etmişti.

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İŞTE 14. HAFTANIN HAKEMLERİ:

Antalyaspor - Sivasspor: Yasin Kol
Samsunspor - Bodrum FK: Ozan Ergün
Adana Demirspor - Konyaspor: Atilla Karaoğlan
Alanyaspor - Trabzonspor: Burak Pakkan
Başakşehir - Göztepe: Çağdaş Altay
Rizespor - Kayserispor: Emre Kargın
Galatasaray - Eyüpspor: Oğuzhan Çakır
Fenerbahçe - Gaziantep FK: Alper Akarsu
Hatayspor - Beşiktaş: Kadir Sağlam

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#Oğuzhan Yalçın#Okan Buruk#İbrahim Hacıosmanoğlu

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