Feyyaz Uçar'dan Samet Aybaba ve transfer açıklaması

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Beşiktaş Futbol A.Ş.'de Hasan Arat'ın istifası sonrası futbolun bağlandığı 3 isimden biri olan Feyyaz Uçar, TRT Spor'a bugün yaşananlar ve futbol takımın geleceği hakkında açıklamalar yaptı.

"SAMET AYBABA İLE KONUŞTUM"

Samet Aybaba benim çok özel abimdir. Geçen seneki kupanın kazanılmasında büyük katkısı vardır. Böyle bir şeyin olması beni çok üzdü. Friedel sezon başından beri hizmet etmeye çalışıyor. Tam randımanlı çalışmamış olabilir. Yönetim Kurulu böyle bir karar aldı. Samet Aybaba'ya sevgim hiç bitmeyecek. Kendisiyle de görüştüm. Sağ olsun benim yönetimde devam etmemin uygun olduğunu söyledi. Görev dağılımı için kararı bana bıraktı. Bizden desteğini esirgeyeceğini düşünmüyorum. Tecrübesinden faydalanacağız. Yine arayacağız, soracağız. Maçlarımıza gelmesini istiyoruz. Futbolda böyle şeyler var.

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"TRANSFER YAPACAĞIZ, AYRILIKLAR OLABİLİR"

Transferde bazı hamlelerimiz olacak. Hocamızın istediği oyuncular var. Devre arasında aramızdan ayrılacak arkadaşlar olabilir. Bütçe yaratmak için bazı arkadaşlarımızla vedalaşabiliriz. Transfer sezonunu verimli geçirmek istiyoruz.

METE VARDAR: HASAN ARAT HALA BEŞİKTAŞ'IN BAŞKANIDIR

Yine TRT Spor'a konuşan Mete Vardar ise; "Artık yarınki maça odaklanmamız lazım. Teknik ekip de futbolcularımız da bu haberleri takip ediyor. Hasan Arat, hâlâ Beşiktaş'ın başkanıdır. Sadece futbolda bir değişiklik oldu. Bazı zamanlarda bazı değişiklikler gerekir. Beşiktaş'ı hak ettiği yerlere getirmek için elimizden geleni yapacağız. Artık yarınki maça odaklanmamız lazım. Teknik ekip de futbolcularımız da bu haberleri takip ediyor. Hasan Arat, hâlâ Beşiktaş'ın başkanıdır. Sadece futbolda bir değişiklik oldu. Bazı zamanlarda bazı değişiklikler gerekir. Beşiktaş'ı hak ettiği yerlere getirmek için elimizden geleni yapacağız." dedi.