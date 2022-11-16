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Beşiktaş'ta gol sıkıntısı yok! Fenerbahçe'nin ardından ikinci sırada

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#Beşiktaş#Şenol Güneş#Süper Lig
Beşiktaşta gol sıkıntısı yok Fenerbahçenin ardından ikinci sırada
İsmail ER
Oluşturulma Tarihi: Kasım 16, 2022 07:00

Beşiktaş son 10 sezonda 13. haftalar itibarıyla en çok skor ürettiği 2. sezonu yaşıyor. 26 golle hem Süper Lig’in hem de bu istatistiğin lideri Fenerbahçe’nin (36) ardından ligin en çok gol atan 2. takımı olan Kartal bu performansını sürdürüp zirveye çıkmak istiyor.

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Süper Lig’de çıktığı ilk 13 maçta 26 gol atan Beşiktaş, son 10 sezonda söz konusu haftalarda fileleri en çok havalandırdığı 2. sezonu yaşıyor. Daha önce 2015-16’da yine Şenol Güneş yönetiminde ilk 13 haftada 30 gole imza atan siyah beyazlılar söz konusu sezonu şampiyon olarak tamamlamıştı. Bu sezon şu ana kadar maç başı 2 gol ortalaması ile oynayan Kartal 2015-16’da toplamda 75 gol atarken maç başı 2.2 gol ortalaması ile mutlu sona ulaşmıştı.

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GOLLERiN %23’Ü WOUT WEGHORST’TAN

Siyah beyazlılarda şu anda sezon başında Burnley’den kiralanan Wout Weghorst da 26 golün 6’sına imza atarak gollerin yüzde 23.1’ini tek başına kaydetmiş oldu. Bu arada Dünya Kupası arasının ardından, ertelenen Antalyaspor maçının dışında Gaziantep, Adana Demir, Kasımpaşa, Konyaspor’la karşılaşacak olan Kartal’da teknik ekip hücum performansını sürdürerek bu süreci 5’te 5’le geçmeyi planlıyor.

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#Beşiktaş#Şenol Güneş#Süper Lig

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