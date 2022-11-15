A Milli Takım'da Stefan Kuntz ve Hakan Çalhanoğlu, İskoçya maçı öncesi konuştu! "Tek hedefimiz, en iyi sonuçları elde etmek" | Arda Güler daha fazla süre almalı

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A Milli Futbol Takımı'nın İskoçya ile oynayacağı hazırlık maçı öncesinde Stefan Kuntz ve Hakan Çalhanoğlu, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Euro 2024 Elemeleri'nde iyi sonuçlar almak istediklerini kaydeden Stefan Kuntz, "Öncelikle elimizde tam bir kadro var. Eksik oyuncumuz yok. Kötü sonuçların ardından iyi dersler çıkardık. Tek hedefimiz, Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde en iyi sonuçları elde etmek. Bunun için çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Rıdvan Yılmaz'la ilgili olarak konuşan Stefan Kuntz, "Rıdvan'ı elbette takip ediyoruz. Kendisi çok şey beklediğimiz bir oyuncu. Beşiktaş'tan Rangers'a transfer oldu ve bizde karışık duygular yarattı. Sonrasında bu transferin onun için iyi olacağını düşündüm. Sakatlık sebebiyle forma şansı bulmakta zorlandı ve bunu atlatıp sezonun kalan bölümünde forma giymesini bekliyoruz." açıklamasını yaptı.

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"ACI VEREN TECRÜBELER EN ÇOK AKILDA KALAN OLUR"

Stefan Kuntz, Uluslar Ligi'ndeki Lüksemburg ve Faroe Adaları maçlarıyla ilgili olarak "Acı veren tecrübeler en çok akılda kalan olur ancak uzun vadede size ders verecek şeyler de bunlar oluyor. Ne yazık ki hazirandaki galibiyetlerin ardından iki galibiyet daha almak istiyorduk ama bunu başaramadık. Uzun vadede böyle skorlar önünüzde çıkabilir ve bunun bilincindeyiz. Farklı bir takım sahada olacak. 11 tane eksik oyuncumuz bizimle birlikte olacak. Tüm tecrübeli oyuncular eğer kadrodaysa, diğer oyunculara da etkisi oluyor. Dolayısıyla bu kampta yer alan oyuncular bizimle birlikte olduğu için bunun pozitif etkisi olacak." dedi.

"ARDA'YI DAVET ETMEK İÇİN DOĞRU ZAMANDI"

Arda Güler, Emirhan İlkhan ve Yunus Akgün'le ilgili de değerlendirmelerde bulunan Stefan Kuntz, "İlk etapta genç oyuncular dediğimizde Emirhan ve Arda'yla birlikte Tayyip Talha da bizimle birlikte. Şu anda Arda'nın Fenerbahçe'deki durumu oynadıkça, süre aldıkça ve antrenman yaptıkça daha iyiye gidiyor. Onun için Arda'yı davet etmek için doğru zamandı. Takım arkadaşları burada ve birçok şey öğrenebileceği isimler de bizimle. Yunus'un yaşadıkları futbolda olabilecek şeyler. Genç oyuncuların performanslarında düşüşler olabilir. Sadece Yunus değil Kerem'de de benzer bir durum olmuştu. Uzun vadede bu isimlerin formlarını yükseltip takımlarına yardımcı olabileceklerini düşünüyorum." dedi.

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HAKAN ÇALHANOĞLU

Arda Güler ve Emirhan İlkhan ile ilgili gelen soruya cevap veren Hakan Çalhanoğlu, "Arda ve Emirhan burada olduğu için çok mutluyum. İnşallah çok süre alırlar. Bazen maçlara baktığımda Arda'nın oyuna sonradan girdiğini görüyorum. 'Arda'yı korumalıyız' deniyor ama koruma da bir yere kadar. Ben de gençken oynayarak tecrübe kazandım. Bence genç oyuncuların oynaması gerekiyor. Ben de o yaşlarda oynadım. Emirhan da öyle. Üst seviyeye geldiğinizde oynamanız gerekiyor. En iyisini istiyorum onlar için." diye konuştu.

"GENÇLERİN AVRUPA'YA GİTMESİNİ İSTERİM"

Genç oyunculara Avrupa'da oynamaları tavsiyesinde bulunan Çalhanoğlu, "İskoçya'yı yenmek istiyoruz. Hazırlık maçı diye bakmıyoruz. Gençlerin Avrupa'ya gitmesini isterim. Süper Lig kaliteli ve zor bir lig ama Avrupa izlenen bir bölge. Avrupa'da iyi bir takımda forma giydiğinizde Şampiyonlar Ligi'nde oynama şansınız da oluyor." yorumunda bulundu.

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"DÜNYA KUPASINA KATILAMADIĞIMIZ İÇİN ÇOK ÜZGÜNÜZ"

Dünya Kupası'na katılamadıkları için çok üzgün olduklarını belirten Hakan Çalhanoğlu, "Dünya Kupasına katılamadığımız için çok üzgünüz ama umarım 2024 Avrupa Şampiyonası'na katılırız. Buraya gelen oyuncular üst sevideki isimler. Gelemeyenler de buraya gelmek için can atıyor. Herkesin sorumluluk alması gerekiyor." diyerek sözlerini tamamladı.