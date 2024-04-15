Beşiktaş'ta Feyyaz Uçar'dan istifa iddiasına cevap: 'Kötülük yapma maksatlı...'

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Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında konuk ettiği Samsunspor ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş'ta teknik direktör Fernando Santos ile yollar ayrılmıştı. Siyah - beyazlılarda Portekizli hocanın ayrılığı sonrasında yeni teknik direktör arayışlarına da başlanmıştı.

Bu durumun yanı sıra Beşiktaş'ta Futbol Şube Sorumlusu Feyyaz Uçar'ın da görevini bırakacağı öne sürülmüştü.

Uçar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda görevine devam edeceğini duyurdu.

İşte Uçar'ın paylaşımı ve kullandığı ifadeler;