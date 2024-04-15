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Beşiktaş'ta Feyyaz Uçar'dan istifa iddiasına cevap: 'Kötülük yapma maksatlı...'

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#Beşiktaş#Feyyaz Uçar#Süper Lig
Beşiktaşta Feyyaz Uçardan istifa iddiasına cevap: Kötülük yapma maksatlı...
Oluşturulma Tarihi: Nisan 15, 2024 11:58

Beşiktaş'ta Futbol Şube Sorumlusu görevini üstlenen Feyyaz Uçar ile ilgili istifa iddiaları gündeme gelmişti. Başkan Hasan Arat ile birlikte göreve gelen Uçar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla istifa iddialarını yalanladı.

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Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında konuk ettiği Samsunspor ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş'ta teknik direktör Fernando Santos ile yollar ayrılmıştı. Siyah - beyazlılarda Portekizli hocanın ayrılığı sonrasında yeni teknik direktör arayışlarına da başlanmıştı.

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Bu durumun yanı sıra Beşiktaş'ta Futbol Şube Sorumlusu Feyyaz Uçar'ın da görevini bırakacağı öne sürülmüştü.

Beşiktaşta Feyyaz Uçardan istifa iddiasına cevap: Kötülük yapma maksatlı...

Uçar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda görevine devam edeceğini duyurdu.

İşte Uçar'ın paylaşımı ve kullandığı ifadeler;

Beşiktaşta Feyyaz Uçardan istifa iddiasına cevap: Kötülük yapma maksatlı...

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#Beşiktaş#Feyyaz Uçar#Süper Lig

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