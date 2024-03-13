Beşiktaş'ta Fernando Santos sorgu odasına! Feyyaz Uçar ve Samet Aybaba rapor isteyecek

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Sezona Şenol Güneş ile başlayıp Burak Yılmaz ile devam eden ardından gelen Rıza Çalımbay’la da kötü gidişe son veremeyen Beşiktaş 3 maça Serdar Topraktepe ile çıktıktan sonra Fernando Santos’ta da umduğunu bulamadı. Portekizli teknik adam siyah beyazlıların başına 19. haftanın ardından geçerken Beşiktaş ile o dönem lider olan F.Bahçe arasındaki puan farkı 18’di. Santos’la çıkılan 10 maçta makas iyice açılırken Kartal şu an lider G.Saray’ın 32 puan gerisinde...

FARK İYİCE AÇILDI, YÖNETİM HAREKETE GEÇTİ

Bu sezon takımın başında sahaya çıkan beşinci farklı teknik adam olan Santos’un beklentilerin altındaki bu performansı sonrası siyah beyazlı yönetim harekete geçti. Başkan Hasan Arat’ın tam yetki ile takımı teslim ettiği futboldan sorumlu yönetici Feyyaz Uçar ile Beşiktaş Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba, 69 yaşındaki çalıştırıcı ile bir görüşme yaparak kötü gidişin nedenleriyle ilgili rapor isteyecek. Bu zirvede hem Uçar hem de Aybaba’nın Fernando Santos’tan şu soruların yanıtını isteyecekleri de öğrenildi.

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TAKIM NİYE KOŞMUYOR, HÜCUMLAR NEDEN ETKİSİZ?

1- Siyah beyazlıların halen en golcü oyuncusu olan Vincent Aboubakar ile varlığı ile rakiplere büyük tehlike oluşturan Rachid Ghezzal neden kulübede oturtuluyor?

2- Takıma devre arası transfer döneminde katılan yeni oyuncular uyum sorunu mu yaşıyor?

3- Sezon başında hücum oynayan takımın 10 yıl sonra en düşük toplam şut (13.3) ve isabetli şut (4.5) ortalamasında kalmasının nedeni ne?

4- Takımdaki tempo düşüklüğünün gerekçesi nedir? Kendisinin de şikayet ettiği koşmama konusunda neden çözüm üretilemiyor?

9- Santos ile ligde 10 maçta 9 gol atıldı ve ortalama 0.9 oldu. Güneş (1.42), Yılmaz (1.75), Çalımbay (1.2) Topraktepe (2.3)

8- Portekizli teknik adamla Kartal ligde 6 maçta kalesini gole kapatırken 4 karşılaşmada 8 kez topu ağlarından çıkardı.

6- Beşiktaş, Fernando Santos yönetiminde Süper Lig’de çıktığı 10 maçın 6’sında gol sevinci yaşayamadı.

0- Siyah beyazlılar bu sezon takımın 5. hocası olan Santos ile ilk golü yediği 4 maçı çeviremezken gol dahi atamadı.