FIFA'dan Beşiktaş kararı: Tyler Boyd’a tazminat ödeyecek

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Beşiktaş, FIFA Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun Tyler Boyd'a fesih tazminatı olarak 4 Kasım 2022 tarihinden itibaren işleyecek yıllık %5 faizle birlikte 956 bin Euro ödenmesine karar verdiğini açıkladı.

Beşiktaş'tan KAP'a yapılan açıklamada, "12 Mart 2024 tarihinde tarafımıza tebliğ edilen FIFA The Dispute Resolution Chamber – DRC (FIFA Uyuşmazlık Çözüm Kurulu ) kararına göre, Şirketimiz ile kontratını 4 Kasım 2022 tarihinde feshetmiş olan Profesyonel A Takım oyuncusu Tyler Boyd'a fesih tazminatı olarak 956.000 EUR'nun 4 Kasım 2022 tarihinden itibaren işleyecek yıllık 5% faizi ile birlikte ödenmesine karar verilmiştir. İlgili karara ilişkin hukuki süreç devam etmektedir." denildi.