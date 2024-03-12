×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
Hürriyet YoutubeHürriyet InstagramHürriyet Twitter
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

FIFA'dan Beşiktaş kararı: Tyler Boyd’a tazminat ödeyecek

Güncelleme Tarihi:

#BEŞİKTAŞ#TYLER BOYD#FUTBOL
FIFAdan Beşiktaş kararı: Tyler Boyd’a tazminat ödeyecek
Oluşturulma Tarihi: Mart 12, 2024 18:36

FIFA Uyuşmazlık Kurumu, Beşiktaş’ın Tyler Boyd’a 956 bin Euro ödemesi gerektiğine karar verdi.

Haberin Devamı

Beşiktaş, FIFA Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun Tyler Boyd'a fesih tazminatı olarak 4 Kasım 2022 tarihinden itibaren işleyecek yıllık %5 faizle birlikte 956 bin Euro ödenmesine karar verdiğini açıkladı.

Beşiktaş'tan KAP'a yapılan açıklamada, "12 Mart 2024 tarihinde tarafımıza tebliğ edilen FIFA The Dispute Resolution Chamber – DRC (FIFA Uyuşmazlık Çözüm Kurulu ) kararına göre, Şirketimiz ile kontratını 4 Kasım 2022 tarihinde feshetmiş olan Profesyonel A Takım oyuncusu Tyler Boyd'a fesih tazminatı olarak 956.000 EUR'nun 4 Kasım 2022 tarihinden itibaren işleyecek yıllık 5% faizi ile birlikte ödenmesine karar verilmiştir. İlgili karara ilişkin hukuki süreç devam etmektedir." denildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#BEŞİKTAŞ#TYLER BOYD#FUTBOL

BAKMADAN GEÇME!