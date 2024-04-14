Beşiktaş'ta Fernando Santos ayrılığı sonrası çarpıcı yorum: 'Geç bile kalındı! Felaket, çağın gerisinde...'

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Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş, Tüpraş Stadyumu'nda Samsunspor'u konuk etti. Karşılaşma 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

OLAĞANÜSTÜ TOPLANTI SONRASI AYRILIK KARARI

Siyah beyazlılarda ligdeki galibiyet hasreti 5 maça çıkarken yönetim kurulu maç sonunda olağanüstü toplandı. Beşiktaş yönetimi, olağanüstü yapılan toplantıda Portekizli çalıştırıcı Fernando Santos'la yollarını ayırma kararı aldı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik Direktör Fernando Santos’la yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Santos’a hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki hayatında başarılar dileriz. Futbol A Takımımızın Teknik Sorumluluğunu sezon sonuna kadar Serdar Topraktepe yapacaktır." denildi.

FERNANDO SANTOS'UN KARNESİ

Beşiktaş'ta taraftarların tepki gösterdiği Fernando Santos, siyah-beyazlıların başında 16 maça çıktı.

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Beşiktaş, deneyimli teknik adam yönetimindeki 16 maçta 7 galibiyet, 4 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı.

Hürriyet yazarlarından Uğur Meleke ve Güntekin Onay, bu ayrılığı değerlendirdi.

UĞUR MELEKE: BEŞİKTAŞ'IN ÖNÜNDE POLONYA GERÇEĞİ VARDI

Siyah beyazlı yönetim, Fernando Santos’la yollarını ayırarak hem bu yılı hem de geleceği kurtarma adına doğru bir hamle yaptı. Beşiktaş’ın geçen hafta Başakşehir’e karşı ortaya koyduğu performans, siyah beyazlı taraftarları pek tatmin etmemişti haliyle. Beşiktaş sahaya 5 forvet özellikli oyuncuyla çıkmış ama üçüncü bölgeye baskıya hiç gitmemiş, oyunu tamamen kendi yarı alanında kabul etmişti. Başakşehir topa yüzde 70’le sahip olmuş, 1-0’dan sonra oyunu tamamen domine etmiş, sonunda da geliyorum diyen gol gelmişti.

YiNE BiR FERNANDO SANTOS KLASiĞi

Başakşehir’deki görüntü iki gerekçeyle problemliydi: Hem Beşiktaş’ın önlem alan değil aldıran taraf olma geleneği açısından sıkıntılıydı o oyun. Hem de sahaya bu kadar çok ofansif özellikli futbolcuyla çıkıp onlara yarı sahayı geçirtmemek mantıksızdı. Santos, Samsun önünde ya oyuncuları ya da oyunu değiştirmeliydi.

Oyuncuları büyük ölçüde değiştirmedi. Ama ilk devrede oyunda farklılıklar vardı bu kez. İlk 45’te ön alana daha kalabalık giden ve daha çok deneyen Beşiktaş, golü de buldu bu mantaliteyle. Ancak ikinci yarının başlamasıyla bir Fernando Santos klasiği izledik yine. Emre’nin golüne kadar, yani 46 ile 68 arası topla yüzde 60 oynayan ve daha çok risk alan Samsunspor hak ederek buldu beraberlik sayısını.

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GÖREVE GETiRiLMESi HATAYDI

Beşiktaş’ın sabit fikirli ve tek planlı Santos’u göreve getirmesi zaten büyük bir hataydı. Bu hatadan geç de olsa dönüldü. Santos, son görevinde Polonya’yla Euro 2024 elemelerinde felaket bir performans göstermiş, Moldova ve Arnavutluk’a yenilmiş, Faroe’yi ancak 75’te bir penaltıyla çözebilmişti. Santos’u gönderen Polonya’nın kaderi o gün değişti ve sonrasında iyi sonuçlarla Euro 2024 vizesi almayı başardılar. Beşiktaş da Santos’la yollarını ayırarak hem bu yılını hem de gelecek sezonunu kurtarma adına doğru bir hamle yaptı bence.

GÜNTEKİN ONAY: BEŞİKTAŞ'IN DNA'SINA UYGUN DEĞİLDİ

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Çağın bu kadar gerisinde kalmış bir teknik adamla devam etmek anlamsızdı. Fernando Santos, Beşiktaş ile sözleşme imzaladığı gün siyah beyazlıların Rize deplasmanında maçı vardı. Takımın başında Serdar Topraktepe sahaya çıkmıştı ve Beşiktaş, o gün 4-0 kazandı. Santos’un sahaya çıktığı ilk maç ise Beşiktaş’ın 3-0 kazandığı Karagümrük maçı oldu. Portekizli teknik adamın henüz futbolcuları tanımadığı ve oyun anlayışını henüz oturtmadığı bir dönem idi.

Şimdi ise son 5 maçtır kazanamayan bir Beşiktaş ve bu süreçte sadece 3 gol atan bir takım var ortada. Oyun gelişmedi, ilerlemedi, ne savunmayı ne de hücumu doğru dürüst yapabildi.

Dün 25 bin kişi tribüne gelmiş, istekli ve hareketli başladığı maçta 1-0’ı da erken yakalamışken Beşiktaş, dakikalar geçtikçe yine eridi ve sahada adeta kayboldu.

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MODERN FUTBOLDAN UZAKTI

Bazen kaybedersiniz bazen kazanırsınız ama oyun anlayışınız, felsefeniz vardır. İşte o noktada zamana ihtiyacınız olur. Fernando Santos’un ne yazık ki yapmak istediği herhangi somut bir şey yoktu. Modern futboldan bu kadar uzak ve çağın gerisinde bir teknik adam ile yola devam etmenin anlamı var mıydı? Tabii ki yoktu. Beşiktaş yönetimi bu mantalitedeki bir hocayla vakit harcamak yerine, önümüzdeki sezonun planlarını daha sağlıklı yapabilmek adına, görevine son vererek doğru bir hamle yaptı.

DEFANSI BiLE DÜZELTEMEDi

Hatta Santos’u göndermekte geç bile kaldılar. Ne yazık ki, alınan skorlardan bağımsız, oynanan futbolun hiçbir bölümü bile Beşiktaş’ın DNA’sına, misyonuna uygun değildi. 14 yıldır kulüp takımı çalıştırmayan Fernando Santos’un en azından defansif oyun kurgusuna rağmen bir dokunuş yapmasını beklerdik. Onu dahi yapamadı.

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