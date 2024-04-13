Beşiktaş, Fernando Santos'a ödenecek tazminat miktarını açıkladı

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Trendyol Süper Lig'de Beşiktaş, konuk ettiği Samsunspor'la 1-1 berabere kalırken maç sonunda Fernando Santos'la yollar ayrıldı.

Karşılaşmanın ardından açıklamalar yapan Beşiktaş'ta Asbaşkanı Onur Göçmez, ayrılık kararına ilişkin konuştu.

"BEŞİKTAŞ HİÇBİR ZAMAN BÖYLE OYNAYAMAZ"

Portekizli Teknik Direktör Santos'un ayrılığına ilişkin Onur Göçmez, "4 ay önce yönetime geldik. Planlamadığımız şeylerle karşılaştık. Futbol takımını ayağa kaldırmak önceliğimizdi. Devre arasında önemli müdahalelerde bulunduk. Santos'la anlaşmaya vardık. Hedefimiz üçüncülük ve kupayı almaktı. Sonuçlardan bağımsız Beşiktaş hiçbir zaman böyle oynayamaz. Beşiktaş her zaman üstün oynayan takımıdır. Geçen hafta başkanımız bir toplantı yaptı ve gerekli uyarıları iletti. Bu süreci geçen hafta başlattık. Çok güzel bir Beşiktaş beklerdik. Geçen hafta yapılan uyarının tepkisini beklerdik. Herkesin ortak fikriyle ayrılık kararı alındı. Basın toplantısı yaptı ve kendisiyle görüştük yollarımızı ayırdık." dedi.

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TAZMİNAT MİKTARINI AÇIKLADI

Asbaşkan Onur Göçmez, Santos'un tazminata ilişkin soruya, "Santos'la yapılan kontrat Beşiktaş'ın yaptığı en iyi kontratlardan bir tanesidir. 500 bin Euro ve mayıs ayında başlayacak 5 taksitle süreci noktaladık. Bundan sonra Beşiktaş taraftarından beklentimiz birlik ve beraberliktir. Beşiktaş çok büyük takımdır. Gündem yaratır. Beşiktaş taraftarı bize güvenmeye devam etsin." cevabını verdi.

"BİZ BU SORUMLULUĞU ALIYORUZ"

Aldıklarını kararın arkasında olduklarını belirten Onur Göçmez, "Beşiktaş karar almak zorundadır. Bazı şeylere göz yumamaz. Biz bu sorumluluğu alıyoruz. Santos'la yollarımızı ayırdık ve yarın itibariyle o kupayı almak için mücadelemizi vereceğiz. Hayat bir risktir. Biz bugün bir karar aldık ve arkasındayız. Önümüzde iki Ankaragücü maçı var. Beşiktaş her maçı kazanmak için mücadele eder. Sonrasında gelecek sezon için çalışmalarımıza başlayacağız." dedi.