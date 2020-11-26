Beşiktaş'ta Fenerbahçe derbisi hazırlıkları sürüyor

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik d0irektör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda kondisyon ve taktik çalışmaları yapıldığı belirtildi.



İstasyon koşularıyla başlayan idmanın, pas, 5'e 2 ve dar alan oyunlarıyla devam ettiği, tam sahada oynanan taktik maçı sonrası yapılan şut çalışmasıyla da tamamlandığı kaydedildi. Beşiktaş, Fenerbahçe derbisinin hazırlıklarını yarın sürdürecek.

Misli.com'a üye ol, sanal oyun kuponu yap, 10 TL kazan! Sadece Misli'de, hemen üye ol...