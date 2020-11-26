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Futbol
AA
Haber Giriş: 26.11.2020 - 16:14 | Son Güncelleme:

Beşiktaş'ta Fenerbahçe derbisi hazırlıkları sürüyor

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Beşiktaş'ta Fenerbahçe derbisi hazırlıkları sürüyor
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Süper Lig'in 10. haftasında 29 Kasım Pazar günü derbi karşılaşmasında Fenerbahçe'ye konuk olacak Beşiktaş, hazırlıklarına devam etti.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik d0irektör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda kondisyon ve taktik çalışmaları yapıldığı belirtildi.

İstasyon koşularıyla başlayan idmanın, pas, 5'e 2 ve dar alan oyunlarıyla devam ettiği, tam sahada oynanan taktik maçı sonrası yapılan şut çalışmasıyla da tamamlandığı kaydedildi. Beşiktaş, Fenerbahçe derbisinin hazırlıklarını yarın sürdürecek.

Beşiktaşta Fenerbahçe derbisi hazırlıkları sürüyor

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