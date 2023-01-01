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Beşiktaş'ta Emre Kocadağ camiaya umut verdi: "Bu ligde her an her şey olabilir"

Güncelleme Tarihi:

#Beşiktaş#Emre Kocadağ#Süper Lig
Beşiktaşta Emre Kocadağ camiaya umut verdi: Bu ligde her an her şey olabilir
İsmail ER
Oluşturulma Tarihi: Ocak 01, 2023 07:00

Lider G.Saray’ın 7 puan gerisinde bulunan Beşiktaş’ta Kocadağ camiaya umut verdi.

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Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu Emre Kocadağ, ligin en zorlu ekiplerinden Adana Demirspor’a karşı aldıkları galibiyetin yeni yıla girerken camiaya umut ve moral aşıladığını söyledi. Kocadağ, “Adana Demirspor gibi bir ekibe karşı alınan üç puan gerçekten mutluluk verici. Takımımız da yeni yıla girerken camiamıza umut verdi. Koşan, savaşan istekli bir takım olduğumuzu gösterdik. Tüm oyuncularımız olağanüstü mücadele ettiler. Hepsine teşekkür ediyoruz” dedi.

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TARAFTAR TAKIMI MOTiVE ETTi

Haftayı ‘bay’ geçeceklerini ve takımın dinlenme şansı bulacağını hatırlatan Kocadağ sözlerini şöyle tamamladı: “Adana Demirspor karşılaşmasında tüm taraftarlar oyuncularımızı müthiş motive ettiler. Biraz geride kalmış görünebiliriz ancak Süper Lig’de her an her şey olabilir. Çalışan koşan kazanır. Biz inanıyoruz ve mücadelemize sezon sonuna kadar devam edeceğiz. Hedefimiz olan şampiyonluğu kucaklayacağız.”

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#Beşiktaş#Emre Kocadağ#Süper Lig

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