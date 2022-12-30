Beşiktaş'ta Dele Alli, protestolar sonrası kulübede kaldı!

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Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, hafta sonu oynanan ve 1-1 sona eren Gaziantep FK maçına göre kadroda üç değişiklik yaptı. Orta sahadaki Necip Uysal-Atiba Hutchinson ikilisini yedeğe çeken Güneş yerlerine Josef de Souza ve Salih Uçan’ı oynattı. Solbekte de Umut Meraş’ın yerine Arthur Masuaku oynadı.

JOSEF DERBİDEN SONRA İLK KEZ

Josef dünkü maçla yeniden orta sahadaki görev bölgesine geçti. Son olarak Galatasaray ile deplasmanda oynanan lig maçında forma giyen Josef, dizindeki sakatlık nedeniyle kupadaki Serik Belediyespor ve Şanlıurfaspor maçlarının yanı sıra geçen haftaki Gaziantep FK maçında oynamamıştı. ZİRAAT Türkiye Kupası’nda Şanlıurfaspor maçının 29. dakikasında oyundan alınan ve kulübeye gelirken taraftarlarca protesto edilen Dele Alli, ligde Galatasaray ve Gaziantep FK maçlarının ardından Adana Demirspor karşılaşmasında da ilk 11’de yer almadı.

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TAYYİP ESKİ TAKIMINA KARŞI

Beşiktaş'ın sezonun başlamasından sonra Adana Demirspor’dan transfer ettiği Tayyip Talha Sanuç, ilk kez eski takımına karşı görev yaptı. Genç savunma oyuncusu maç öncesi eski takım arkadaşları ve teknik direktörü Montella ile hasret giderdi.