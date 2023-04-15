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Beşiktaş'ta Dele Alli gelişmesi! İngiliz basını müjdeyi duyurdu

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#Transfer#Beşiktaş#Dele Alli
Beşiktaşta Dele Alli gelişmesi İngiliz basını müjdeyi duyurdu
Oluşturulma Tarihi: Nisan 15, 2023 12:29

Beşiktaş'ın sezon başında Everton'dan satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrosuna kattığı Dele Alli, Siyah-beyazlı kulüpte bekleneni verememiş ve sakatlığı sonrası tedavi için İngiltere'ye gitmişti. İngiliz basını, yıldız futbolcu için sürpriz bir iddia ortaya attı.

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Beşiktaş'ın Dele Alli transferi sezon başında dünyanın ilgisini çekmişti ancak İngiliz futbolcunun sahadaki katkısı beklenen seviyede olmadı.

Valerien Ismael sonrası takımın başına gelen Şenol Güneş, Dele Alli'yi kazanmak için yoğun çaba harcamıştı. İngiliz futbolcu, bu çabanın karşılığını veremeden sakatlandı ve tedavi için İngiltere'ye gitti. 8 milyon euro satın alma opsiyonu bulunan 27 yaşındaki futbolcunun Beşiktaş'taki geleceği belirsizliğini koruyor.

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İNGİLİZ BASININDAN SÜRPRİZ İDDİA!

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, geçtiğimiz günlerde Dele Alli'nin kulüpteki geleceğiyle ilgili; "Everton bedelsiz verirse Beşiktaş'ta kalabilir' demişti. Bu açıklamaya paralel bir haber İngiliz basınından geldi.

Çıkna haberde "Everton, Dele Alli’yi Beşiktaş’a bedelsiz olarak vermeye hazır. Dele Alli’nin hiçbir talibi olmadığı gibi yıllık maliyeti vergilerle birlikte 5 milyon Euro. Everton, Beşiktaş’tan bir teklif gelmesi durumunda Dele’yi vermeye hazır olacaktır” ifadeleri kullanıldı.

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GÜNEŞ'TEN BİR ŞANS DAHA

Adalesindeki yırtık sebebiyle sezonu kapatan ve ülkesi İngiltere’ye dönen Dele Alli’ye, bonservisinin bulunduğu Everton’dan yeni sezon planlamasında yer almadığı direkt olarak iletildiği kaydedildi. Teknik direktör Şenol Güneş’in Dele Alli için düşüncesi olumsuz olsa da bonservisinin alınması halinde Güneş’in İngiliz futbolcuya bir şans daha verebileceği konuşuluyor.

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#Transfer#Beşiktaş#Dele Alli

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