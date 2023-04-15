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Beşiktaş, Arthur Masuaku'nun bonservisini aldı! Transferin maliyeti belli oldu

Güncelleme Tarihi:

#Transfer#Arthur Masuaku#Beşiktaş
Beşiktaş, Arthur Masuakunun bonservisini aldı Transferin maliyeti belli oldu
İsmail ER
Oluşturulma Tarihi: Nisan 15, 2023 07:00

Beşiktaş yönetimi Demokratik Kongolu sol bekin bonservisi için West Ham’la kesin anlaşma sağladı. 25 maçta ilk 11’de çıktığı için sözleşmesindeki satın alma opsiyonu devreye giren Arthur Masuaku’nun 2.2 milyon Euro olan bonservis bedeli 2 milyon Euro’ya düşürüldü. 29 yaşındaki futbolcuyla 2+1 yıllık sözleşme imzalanacak.

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Beşiktaş yönetimi iç transferde çok önemli bir sorunu çözdü ve kiralık olarak gelen Arthur Masuaku’nun bonservisi için West Ham United Kulübü ile anlaşma sağladı. Teknik direktörlüğe Şenol Güneş’in gelmesinin ardından takımın vazgeçilmez ismi haline gelen ve 25 maçta ilk 11’de çıkıp en az 45 dakika sahada kaldığı için sözleşmesindeki satın alma opsiyonu devreye giren Masuaku için West Ham’la pazarlık yapan siyah beyazlılar, 2.2 milyon Euro olan bonservis bedelini 2 milyon Euro’ya düşürdü.

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YILDA 1.3 MiLYON EURO 

Kulüpler arasında anlaşma sağlanmasının ardından 29 yaşındaki Demokratik Kongolu sol bekin Beşiktaş’ta kalması kesinleşti. 2+1 yıllık sözleşme imzalanacak olan Masuaku’ya sezon başına 1 milyon 300 bin Euro garanti para verilecek.

2 GOL, 4 ASiSTLiK KATKI 

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Beşiktaş formasıyla 25 Süper Lig, 1 Ziraat Türkiye Kupası karşılaşması oynayan Masuaku, lig maçlarında 2 gol, 4 asist üretti. Arthur Masuaku’nun bonservisi için anlaşma sağlanması, oyuncudan çok memnun olan ve kalmasını isteyen teknik direktör Şenol Güneş’i de rahatlattı.

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#Transfer#Arthur Masuaku#Beşiktaş

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