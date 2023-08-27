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Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi'nin istifa ettiği iddiasına Emre Kocadağ'dan cevap!

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#Beşiktaş#Ahmet Nur Çebi#Emre Kocadağ
Beşiktaşta Ahmet Nur Çebinin istifa ettiği iddiasına Emre Kocadağdan cevap
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 27, 2023 22:30

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin istifa ettiği iddialarına Asbaşkan Emre Kocadağ cevap verdi.

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Transfer çalışmalarında oluşan aksaklıklar nedeniyle taraftarın tepkisi çeken Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin istifa ettiği iddialarına yanıt geldi.

İstifa tezahüratlarıyla karşı karşıya kalan Beşiktaş yönetiminde Başkan Ahmet Nur Çebi'nin görevinden ayrıldığı, yerine ise Emre Kocadağ'ın geçtiği iddia edilmişti.

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, çıkan iddialar hakkında açıklama yayımladı.

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"ÇEBİ'NİN GÖREVİ BIRAKTIĞI, BENİM DEVRALDIĞIM KURGUDUR"

Emre Kocadağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma, "Bugün bir internet sitesinde Başkanımız Sayın Ahmet Nur Çebi'nin resmi olmasa da görevi bıraktığı, şahsımın görevi devraldığı ve seçime gideceğimiz şeklinde yalan üzerine kurgulanmış bir haber yayımlanmıştır" ifadelerine yer verdi.

"ZARAR VERMEYE ÇALIŞANLAR EMELLERİNE ERİŞEMEYECEK"

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Açıklamasına devam eden Kocadağ, "Yönetim Kurulu Üyelerimiz arasında bir rekabet varmış algısını oluşturarak; Kulübümüzün çalışanlarını, sporcularını, ilişkide olduğumuz kurum ve kuruluşları tedirgin etmeye, şahsi menfaatleri için Kulübümüze zarar vermeye çalışanlar bu emellerine asla erişemeyeceklerdir" sözleriyle tamamladı.

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#Beşiktaş#Ahmet Nur Çebi#Emre Kocadağ

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