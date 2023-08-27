Beşiktaş'ın efsanesi Bahattin Baydar son yolculuğuna uğurlandı.

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Beşiktaş’ın efsane futbolcusu, teknik adamı, futbol direktörü, Gordon Milne’li şampiyonluklarla dolu yıllar. İnönü’nün futbolcu çıkış tünelinin başına gelir beklerdi. Rıza kaptan merdivenleri çıkmaya başladığında eliyle tribünlere işaret verirdi.

Sonrası ise coşku, heyecan ve görsel şölen.

İşte efsane mümtaz insan Murat ve Şima’nın babaları Bahattin Baydar ağabeyi törenle uğurladık.

Beşiktaş yönetimi olarak Seyit Ateş, Umut Tahir Güneş, Murat Kılıç, Barış Dillioğlu, eski futbolculardan Celal Soydan, Ali Gültiken, Metin Tekin, Mehmet Özdilek, Şenol Fidan, Ulvi Güveneroğlu, Hakan Yurtvermez, efsane kaleci Necmi Mutlu, Beşiktaş Alt Yapı koordinatörü Mehmet Ekşi Gökhan Keskin, Ömer Gülen Hollanda Beşiktaşlılar Derneği Başkanı Aykut Torunoğulları, Yılmaz Ekergil, İlker Özbilek, Aydın İzgeç,, Ekrem Keçoğlu, antrenör Mehmet Kulaksızoğlu, malzemeci Erdal Erdem, Hüseyin Balto, Şenol Erkuloğlu, Erdal Ay, Nuri Şahbaz, Mustafa Özkaya, Levent Çifter, tribünlerin efsane lideri Alen Markaryan ile çok sayıda taraftarlar ve spor adamları katıldılar. En önemlisi “Helallik alarak gitmek. Toplu halde haykırarak halkımızı helal ettik”