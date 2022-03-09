Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi şanssızlıklardan yakındı! '35 yılın en iyi takımını kurduk ama...'

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Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, mevcut kadronun son 35 yılın en iyi takımı olduğunu ancak şanssızlıklar nedeniyle hedeflere ulaşamadıklarını söyledi. Independent Türkçe'ye konuşan Çebi, "Beşiktaş doğru transferler yaptı. Neredeyse 35 yılın en iyi takımını kurduk. Fakat sakatlıklar önemli rol oynadı. Bir ay 11 as futbolcumuzu sahaya çıkaramayacak hale geldik. Şampiyonlar Ligi'nin ağır psikolojik yükü ve pandeminin getirdiği hasarlar da eklenince yarıştan koptuk" dedi. Çebi, şöyle devam etti:

"FIFA, UEFA ve CAS KULÜPLERE SAHİP ÇIKMADI"

FIFA, UEFA ve CAS'ın pandemide hiçbir şekilde futbol kulüplerine sahip çıkmadığı bir süreç yaşadık. Deniyor ki; 'Futbolcunun maaşını öde.' Niye? Pandemi var, nasıl olacak? 'E pandemi bizi ilgilendirmez. Sözleşme yaptınız'. İyi de yukarıdaki sözleşmeyi, pandemiyi biz mi yaptık yani? Bunlar olağanüstü şartlar. Bunları bile kaale almayan futbol otoriteleri var dünyada. Dolayısıyla bunun bedelini kulüpler ağır şekilde ödediler.

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HARCAMA LİMİTLERİ İÇİN TFF'YE BASKI YAPTIK

TFF'nin takımlara harcama limiti getirmesini destekliyorum. Ama biz geçmiş senelerdeki kontratlardan dolayı çok sadık kalamadık, baskı yaptık federasyona, 'Limitlerimizi açın, yoksa biz bir şey yapamayacağız' diye diye onları yorduk. Yapabildikleri kadarını yaptılar. Bu limitler Türk futboluna bir terbiye, bir sınırlama getirmiştir. 3 büyüklerin harcamaları azalınca Anadolu kulüpleri ile aradaki fark kapandı.

KALİTE DÜŞÜK FALAN DEĞİL, BUNLAR TİCARİ NUMARA

Yayın bedelindeki düşüşün ne deni Türk futbolundaki kalite düşüklüğü falan değil. Hiç kimse bu numaraları bana anlatamaz. Yani Türk futboluna dört sene evvel 500 milyon dolar verirken kalite bugünkünden çok mu yukarıdaydı? Hayır! Bu bir ticari olaydır. Nasıl ticari olay, size anlatayım. Eğer rakibiniz yok ise, yani ihaleye bir yayın kuruluşu giriyorsa, onun karşısına rakip çıkaramıyorsanız o bir kişi sizinle istediği fiyatta oynar.