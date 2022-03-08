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Beşiktaş'tan Başakşehir maçında sakatlanan Atiba ve Welinton için açıklama!

#Beşiktaş#Atiba#Welinton
Beşiktaştan Başakşehir maçında sakatlanan Atiba ve Welinton için açıklama

Beşiktaş'ın Medipol Başakşehir ile oynadığı maçta sakatlanan Atiba Hutchinson ve Welinton'un son durumlarıyla ilgili siyah-beyazlı kulüpten açıklama geldi.

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Beşiktaş, son oynanan Medipol Başakşehir karşılaşmasında sakatlık yaşayan Welinton ve Atiba Hutchinson'ın durumları için açıklama yaptı.

Siyah-beyazlılardan yapılan açıklamada, Welinton'un uyluk arka adalesinde kanama ve kısmi yırtık, Atiba'nın ise uyluk arka adalesinde gerilme ve ödem tespit edildiği belirtildi.

İki futbolcunun, Galatasaray'la oynanacak derbide forma giyemeyecekleri belirtildi.

İşte Beşiktaş'tan yapılan açıklama;

Futbol A Takımımızın Spor Toto Süper Lig’de Medipol Başakşehir ile oynadığı müsabakada, sağ uyluk arka adalesinde ağrı hissettiği için oyuna devam edemeyen Welinton Souza ile aynı müsabakanın ardından sol uyluk arka adalesinde ağrı hisseden Atiba Hutchinson, Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde MR görüntülemesinden geçmiş, Welinton’un uyluk arka adalesinde (semimembranosus) kanama ve kısmi yırtık, Atiba’nın ise uyluk arka adalesinde (semimembranosus) gerilme ve ödem tespit edilmiştir.

Oyuncularımızın tedavilerine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır.

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#Beşiktaş#Atiba#Welinton

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