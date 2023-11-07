Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi kararını açıklıyor! Başkanlığa aday olacak mı, Burak Yıılmaz'la devam edilecek mi?

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Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi bugün basın toplantısı düzenleyecek. Çebi, Tüpraş Stadı’nda saat 13.00’te başlayacak olan toplantıda kulübün gündemine dair açıklamalarda bulunacak. Basın toplantısında Ahmet Nur Çebi’nin 3 Aralık’taki seçimde aday olup olmayacağının netleşmesi bekleniyor.

ÇOK YIPRANDIĞINI SÖYLEDi

Özellikle Anadolu’daki taraftar dernekleri ve genel kurul üyeleri yeniden aday olması yönünde telkinde bulunsa da, kulübe yakın kaynaklara göre Çebi bugün genel kurulda aday olmayacağını duyuracak. Başkan Çebi’nin yakın çevresine çok yıprandığını söylediği, bu nedenle başkanlığa devam etmeyi düşünmediğini söylediği öğrenildi. Mevcut yönetimden Emre Kocadağ’ın ise adaylığını resmen açıklaması bekleniyor.

BURAK YILMAZ iLE DEVAM EDiLECEK

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Antalyaspor maçının ardından yaptığı açıklamada adeta rest çeken Burak Yılmaz seçime kadar görevde kalmaya devam edecek. Başkan Ahmet Nur Çebi’nin seçim kadar değişim düşünmediği, takım içinde alacağı bazı kararlar için de genç çalıştırıcıya destek sözü verdiği öğrenildi.